Salvar la sargantana de Ibiza: Bioparc València se suma a la batalla para conservar la lagartija pitiusa

El Govern, a través de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, y la Fundación Bioparc han formalizado un convenio de colaboración para llevar a cabo proyectos de recuperación y conservación de fauna silvestre protegida de Baleares. En concreto, según han informado en nota de prensa, se desarrollarán acciones de conservación y cría ex situ con fines de repoblación o reintroducción en el medio natural.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha explicado que el acuerdo, con una vigencia de cuatro años y posibilidad de prórroga por un período igual, se suma al ya firmado con la Fundación Barcelona Zoo en 2024 y representa un paso más en la estrategia del Govern para garantizar la protección y la conservación de la biodiversidad insular mediante la creación de una red de colaboración con instituciones especializadas.

La primera actuación concreta derivada de este convenio será la incorporación del parque de animales Bioparc València al programa de conservación y cría ex situ de la lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis), una especie amenazada por la presencia de serpientes invasoras. Hasta ahora, este programa se había desarrollado exclusivamente en las instalaciones del Zoo de Barcelona.

Nuevas líneas genéticas de los islotes de Ibiza

Con la incorporación de un nuevo centro colaborador, se refuerza la estrategia de conservación de la especie, ya que se dispondrá de mayor capacidad y seguridad para albergar nuevas poblaciones, al tiempo que se incorpora conocimiento científico y experiencia técnica adicional.

Cabe destacar que, hasta el momento, los grupos reproductores existentes en el Zoo de Barcelona proceden de poblaciones de Ibiza y Formentera y que, a lo largo de los próximos meses, el programa se ampliará con nuevas líneas genéticas procedentes de poblaciones amenazadas de diversos islotes de las Pitiusas, seleccionados previamente mediante un estudio específico de análisis de riesgos.

Sargantana fotografiada el pasado 21 de junio en una visita a sa Conillera con el Servei d'Educacio Ambiental del Ibanat. / CAT

Además de la lagartija pitiusa, el convenio prevé colaborar también en la conservación de otras especies protegidas, como la tortuga de agua (Emys orbicularis), la tortuga mediterránea (Testudo hermanni), el sapillo balear (Bufotes balearicus) y la lagartija gimnésica o balear (Podarcis lilfordi), así como de otras especies que puedan resultar de interés desde el punto de vista de la conservación.

Educación ambiental e intercambio científico

La colaboración con la Fundación Bioparc también se extiende al desarrollo de proyectos de información, educación y sensibilización ambiental dirigidos a la ciudadanía, con el objetivo de fomentar el conocimiento y la implicación social en la protección de la fauna silvestre del archipiélago.

Asimismo, Torres ha señalado que el acuerdo contempla el intercambio de conocimientos científicos y el asesoramiento técnico entre ambas instituciones, así como la creación de una comisión de seguimiento encargada de supervisar las actuaciones que se lleven a cabo en el marco del convenio.

"La necesidad de impulsar este tipo de actuaciones deriva de la situación desfavorable en la que se encuentran algunas especies protegidas del archipiélago, así como de la aplicación de la normativa autonómica, estatal e internacional en materia de conservación de la biodiversidad", ha explicado Torres. En este contexto, han añadido, la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural desarrolla planes de conservación y recuperación de especies silvestres amenazadas que, en determinados casos, requieren actuaciones de conservación y cría ex situ con fines de reintroducción o de refuerzo poblacional en hábitats naturales.

Torres ha indicado que estas actuaciones hacen imprescindible la colaboración con entidades expertas, dado que la Administración no dispone de las instalaciones ni del personal especializado necesarios. La Fundación Bioparc cuenta con diversos parques zoológicos -como los de València, Fuengirola, el Acuario de Gijón o sa Coma (Mallorca)- y con una amplia trayectoria en programas de investigación, conservación y educación ambiental, así como una sólida experiencia en la gestión de fauna silvestre amenazada.