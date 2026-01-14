La rúa de Carnaval de Ibiza ya tiene fecha, hora y premios

El Ayuntamiento de Ibiza ha empezado ya con los preparativos del Carnaval de la ciudad. Aunque aún faltan algunos detalles, el Consistorio ya ha puesto fecha y hora para el desfile de disfraces. También ha anunciado los premios que se repartirán. Eso sí, quienes quieran participar en la rúa tendrán que esperar un poco y estar atentos a las publicaciones municipales para ver cuándo se abre el plazo de inscripción.

Pero, vayamos por partes. La rúa de Carnaval se celebrará el 14 de febrero, coincidiendo con el día de San Valentín, a las cinco de la tarde. Se mantiene, así, la intención de trasladar este popular evento del tradicional domingo por la mañana al sábado por la tarde. Como ya pasó en 2025, el desfile partirá de la avenida de Santa Eulària y continuará por las avenidas de Bartomeu Rosselló y de Isidor Macabich para seguir por la calle del País Valencià hasta llegar a la avenida de España y continuar hasta acabar en el paseo de Vara de Rey.

"Después de un programa intenso de actividades con motivo de las fiestas de Navidad en la capital de Ibiza, desde el Ayuntamiento ya estamos preparando el programa de Carnaval y hemos decidido celebrar el desfile el sábado 14 de febrero, a partir de las 17 horas, así que los amantes de los disfraces ¡ya pueden marcar este día a su agenda!", señala el concejal de Fiestas y Participación de Vila, Francisco Torres.

Sergio G. Cañizares

Los premios

En total, se han previsto 22 premios que alcanzarán los 22.000 euros. Según destaca el Consistorio, se tendrán en cuenta, a la hora de valorar las propuestas, "la coreografía, la carroza, el vestuario, la originalidad, la armonía del conjunto" y, además, la sostenibilidad de todo ello.

Los premios previstos son los siguientes:

Comparsas escolares (colegios, escuelas, institutos, APIMA, etc.):

Primer premio: 1.800 €

Segundo premio: 1.350 €

Tercer premio: 1.000 €

Quarto premio: 700 €

Quinto premio: 400 €

Comparsas del ámbito social (asociaciones de vecinos y asociaciones sin ánimo de lucro):

Primer premio: 1.800 €

Segundo premio: 1.350 €

Tercer premio: 1.000 €

Quarto premio: 700 €

Quinto premio: 400 €

Academias de baile:

Primer premio: 1.800 €

Segundo premio: 1.350 €

Tercer premio: 1.000 €

Quarto premio: 700 €

Quinto premio: 400 €

Comparsas en general:

Primer premio: 1.800 €

Segundo premio: 1.350 €

Tercer premio: 1.000 €

Quarto premio: 700 €

Quinto premio: 400 €

Individual o en pareja: