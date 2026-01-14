Recursos hídricos en Ibiza: Sant Antoni tendrá nuevo depósito de agua para garantizar el abastecimiento en caso de avería

El Ayuntamiento de Sant Antoni y la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua) proyectan la construcción de un nuevo depósito de agua desalada que garantice el abastecimiento para la localidad en caso de avería de la planta desaladora o de la red de canalizaciones, según ha explicado el alcalde, Marcos Serra, este miércoles. Esta iniciativa está proyectada en la misma zona de sa Talaia donde ya se encuentra un tanque de 3.000 metros cúbicos y dos dispensadores para recargar camiones cisterna.

Serra, que asistió a la presentación de la nueva desaladora modular en Cala Gració, avanzó que el Govern balear ya ha aprobado la declaración de interés autonómico para sacar adelante esta infraestructura, ya que se encuentra sobre suelo rústico. Está previsto que el futuro depósito tenga una capacidad de almacenamiento de hasta 20.000 metros cúbicos, que permitiría garantizar la distribución "en caso de avería en la desaladora o de que falle alguna tubería". Con el actual depósito, Sant Antoni garantiza durante 12 horas el agua que necesita su núcleo urbano en plena temporada alta, mientras que el futuro tanque "puede llegar hasta las 48 horas", destacó el alcalde.

El alcalde, Marcos Serra, a la izquierda de la imagen, junto al conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente. / Vicent Marí.

Cabe recordar que las tres desaladoras de la isla, en Vila, Santa Eulària y Sant Antoni, están interconectadas y la producción de cada una de ellas puede cubrir una falta de producción en otra, como sucedió durante la última avería de la planta de Cala Gració a finales de mayo del año pasado. Sin embargo, estos depósitos pueden aprovecharse como recurso extraordinario.

Red de distribución

Por otra parte, Serra destacó que el municipio de Sant Antoni ya es uno de los que tienes menos pérdidas en la red de distribución de agua potable en Balears, donde se sufre una media de desperdicio del 23% del caudal por desperfectos en las tuberías, frente a algo menos del 10% en el municipio portmanyí. "Desde la pasada legislatura, hemos sustituido más de 10 kilómetros de canalizaciones", subrayó.

El alcalde también valoró la instalación de contadores digitales en las viviendas, que permiten un mayor control para localizar los puntos de la red con fugas. Además, anunció que el Ayuntamiento acaba de solicitar una subvención de un millón de euros para llevar a cabo una nueva implantación de este sistema de control digitalizado en otras zonas del municipio.