Elena López sobre Vicent Marí: "Gobierna de espaldas a los problemas reales de la ciudadanía de Ibiza"

El Grupo Socialista del Consell de Ibiza ha presentado alegaciones contra el presupuesto para el ejercicio 2026, unas cuentas que, según el PSOE, “son la muestra más palpable de la forma de gobernar que Vicent Marí ha intentado imponer en esta institución”. Así lo ha denunciado la portavoz socialista, Elena López Bonet, durante una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el conseller Víctor Torres.

López Bonet ha calificado el Consell Insular presidido por Vicent Marí como “clientelar, oscuro y sin transparencia” y ha asegurado que se trata de “una institución que gobierna de espaldas a los problemas reales de la ciudadanía”. A su juicio, las irregularidades detectadas en el presupuesto “no son solo fallos técnicos, sino un retrato fiel de la manera de gobernar del Partido Popular”.

La primera de las alegaciones presentadas hace referencia al incumplimiento de los plazos legales, ya que el Presupuesto debería haberse aprobado el 31 de diciembre de 2025 y, a fecha 13 de enero de 2026, continúa prorrogado. Para la portavoz socialista, “no se trata de un simple retraso administrativo, sino de una muestra más de la mala gestión y la dejadez del gobierno del PP”.

El PSOE también alerta de una vulneración del principio de equilibrio presupuestario, al detectar un déficit oculto de 7,38 millones de euros en áreas como Menores, ITV y Carreteras. “En resumen, este presupuesto está desequilibrado, no cuadra y es un engaño”, ha afirmado López Bonet.

Otra de las alegaciones denuncia la inclusión de ingresos inflados por valor de 8,4 millones de euros, con previsiones de recaudación por IRPF no justificadas y convenios con el Govern balear sin acreditar. “Se han consignado ingresos que no están garantizados, lo que supone elaborar un presupuesto falso y engañar a la ciudadanía”, ha señalado.

El documento presupuestario contempla además un préstamo de 17,37 millones de euros que, según el informe de Intervención, se destinaría a gasto corriente, una práctica que el PSOE considera ilegal. López Bonet ha advertido de que este uso del crédito “sirve para tapar agujeros y no para invertir”, y ha alertado del riesgo de paralización de proyectos como Ses Nou Rodades, el Parc Motor o el pabellón de Sa Blanca Dona.

Sobre el contrato de 'La vida islados'

El grupo socialista denuncia un abuso de las subvenciones nominativas, que ya representan el 43% del total, así como el uso “opaco” de Fecoev, cuyo presupuesto ha aumentado un 303% en los últimos seis años. Según López Bonet, “Fecoev se ha convertido en una herramienta para gastar dinero público evitando la transparencia y los controles del Consell Insular”. Como ejemplo, ha señalado que, de haberse tramitado a través de este organismo el contrato de 'La vida islados', “probablemente no se habrían detectado las irregularidades ni se habría conocido esta presunta prevaricación para favorecer a una empresa concreta”.

El PSOE también sostiene que se han realizado múltiples modificaciones presupuestarias sin informe definitivo de Intervención, una situación que, según la portavoz socialista, “invalida de pleno derecho el Presupuesto General del Consell Insular”.

Ante este conjunto de irregularidades, el grupo socialista ha solicitado la declaración de invalidez del presupuesto o, de manera subsidiaria, la corrección de todas las deficiencias antes de su aprobación definitiva. Además, exige el cumplimiento estricto de la legalidad y la asunción de responsabilidades políticas por parte del presidente del Consell Insular, Vicent Marí, y del conseller de Hacienda, Salvador Losa.

“La ciudadanía de Ibiza merece un Consell Insular con credibilidad, un gobierno honesto y transparente, y eso es precisamente lo que ahora no tenemos”, ha afirmado López Bonet, quien ha hecho un balance muy crítico de la gestión del actual presidente. Según ha señalado, el mandato de Vicent Marí está dejando “una Ibiza con más desigualdades, un modelo territorial y medioambiental al servicio de la especulación y un modelo turístico cada vez más agresivo, centrado en la fiesta y el lujo, que expulsa al turismo familiar y deteriora la calidad de vida de la población”.

Por último, la portavoz del PSOE ha criticado el silencio de Vicent Marí tras la reciente decisión judicial que le lleva a juicio por 'La vida islados'. “Ha pasado una semana desde que la Audiencia Provincial de Palma ordenó continuar el procedimiento hasta la celebración del juicio oral, y durante siete días Vicent Marí ha decidido esconderse, sin dar explicaciones ni asumir responsabilidades”, ha denunciado.

López Bonet ha advertido que esta situación “dejará una institución desacreditada ante la ciudadanía” y ha concluido que “no puede haber mayor descrédito para una institución pública que tener a un presidente que deberá sentarse en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de prevaricación y coacciones a la interventora general”.