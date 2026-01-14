El PSOE denuncia que vecinos de Jesús se quedan sin agua por una mala planificación de las obras

El PSOE ha denunciado la mala planificación y la carencia de previsión del Ayuntamiento de Santa Eulària en las obras de la calle Canarias, que han vuelto a levantarse poco más de un año después de la “reforma integral”, según ha mencionado en el comunicado. Además, explican que esta nueva actuación ha provocado, de nuevo, cortes de agua y afectaciones a la circulación de vehículos, hecho que por lo visto ha incrementado la indignación entre el vecindario.

Según recuerda el PSOE, en 2024 el Ayuntamiento anunció la ejecución del proyecto con un presupuesto de 1,32 millones de euros y un plazo máximo de cinco meses. Sin embargo, las obras no se cumplieron dentro del calendario previsto y no se dieron por finalizadas hasta finales de septiembre de 2024, "con meses de retraso acumulados y molestias para los residentes del barrio". En agosto de 2024, el grupo socialista advirtió públicamente del incumplimiento de los plazos anunciados y de las afectaciones que las obras generaban tanto a la movilidad como la vida cotidiana de los vecinos de Jesús.

A pesar de que el proyecto se presentó como una actuación integral que tenía que incluir la renovación y el soterrado de todos los servicios, en noviembre de 2025 el Ayuntamiento volvió a abrir zanjas en la misma calle Canarias. A día de hoy, explican, estas zanjas continúan abiertas, afectando la calzada y los pasos de peatones ejecutados hace apenas un año, tal como se puede comprobar en imágenes recientes de la zona. En total, han contabilizado hasta 18 zanjas, algunas con una superficie aproximada de cuatro metros cuadrados.

Ante las preguntas formuladas por el PSOE, el equipo de gobierno ha justificado estas nuevas intervenciones asegurando que corresponden a conexiones de nuevos suministros de agua solicitadas por vecinos de la calle. Una explicación que, según el grupo socialista, resulta insuficiente y preocupante, puesto que consideran difícil de entender que, después de una obra de 1,32 millones de euros anunciada como integral, sea necesario volver a levantar la calle en tan poco tiempo y provocar nuevos cortes de agua y nuevas molestias.

Para los socialistas, esta situación pone de manifiesto una clara carencia de programación y planificación por parte del equipo de gobierno de Carmen Ferrer, así como una deficiente coordinación de los servicios municipales. Una falta de previsión que, aseguran, se traduce en obras repetidas, más molestias para el vecindario, afectaciones continuas a la movilidad y un uso poco eficiente de los recursos públicos.

Desde el PSOE de Santa Eulària reclaman una mejor planificación de las obras públicas, una coordinación real entre los diferentes servicios municipales y una mayor transparencia, con el objetivo de "evitar que actuaciones recientemente ejecutadas se tengan que repetir en un plazo de pocos meses y garantizar que las inversiones públicas se lleven a cabo con criterios de eficacia, rigor y respeto hacia la ciudadanía de Jesús".