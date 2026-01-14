Primer "piso puente" para mujeres víctimas de violencia de género en Ibiza

"Hoy ampliamos la red de recursos para mujeres víctimas de violencia de género, aunque es un día triste", explica Carolina Escandell, consellera de Bienestar Social, Igualdad y Famlia del Consell de Ibiza. Escandell se refiere a la confirmación, por parte de la Delegación de Gobierno, de la última víctima de la violencia machista confirmada en Baleares. Un crimen que, aunque se produjo en febrero del año pasado, ha sido este lunes, tras 11 meses de pesquisas, cuando se ha confirmado el feminicidio.

La noticia coincide con la firma del convenio entre el Consell Insular y el Institut Balear de la Dona (IbDona) mediante el que Ibiza contará con el primer "piso puente" destinado a mujeres víctimas de la violencia machista con especial situación de vulnerabilidad. Esta vivienda, cedida por el Institut Balear de la Vivenda (Ibavi), está dirigida a aquellas mujeres y sus hijos que, tras pasar por el centro de acogida, estén a punto de finalizar su proceso de recuperación. Esto les permitirá poder acceder a un piso que les permita recuperar y desarrollar una vida independiente. Las usuarias de este servicio podrán permanecer en la vivienda hasta un máximo de uno o dos años, aunque "se respetarán los tiempos de cada mujer", afirma Catalina Salom, directora del IbDona. El convenio se firma por un periodo de cuatro años, aunque con posibilidad de prorrogarse hasta ocho.

Carolina Escandell y Catalina Salom, en la enterga de llaves del 'piso puente' / Consell Insular

"Desde el Consell trabajamos de manera muy intensa con ellas, sobre todo a nivel terapéutico y especialmente si tienen hijos, pero el objetivo es que se reincorporen a la vida real y que tengan un proyecto de vida", cuenta Escandell, quien añade que este piso "puente" permitirá a las mujeres "que no tengan una red de contactos, familiares y amigos, tengan otros soportes y apoyos para poder desarrollarse". Durante el tiempo que permanezcan en la vivienda, las mujeres recibirán ayuda soporte jurídico, orientación laboral y atención social, así como atención psicológica tanto para ella como para sus hijos.

Comisión de seguimiento

Para comprobar el progreso de las mujeres durante el proceso, una "comisión de seguimiento" estará pendiente el bienestar de las mujeres. "Son mujeres que, aunque ya no se encuentren en un centro de acogida y de cuidados, necesitan un servicio", declara Salom, quien añade que "seguirán teniendo supervisión, tendrán atención y seguirán teniendo ese apoyo psicológico, social y jurídico que necesiten".

Ante las dificultades en el acceso a la vivienda que se da en la isla hoy en día, la consellera considera este primer piso puente "insuficiente, pero es un primer paso importante". Para Salom, el hecho de que en Ibiza haya menos organizaciones enfocadas al trabajo con mujeres influye en que haya un menor número de este tipo de viviendas respecto a Mallorca. "En Mallorca en total debe de haber en torno a diez viviendas, de diferentes organizaciones especializadas que ponen el foco en la mujer y las adicciones, o la salud mental. Pero en el marco de este convenio, para ayudar a las mujeres vulnerables víctimas de la violencia de género, solo hay uno del Ayuntamiento de Palma, otro nuestro [del IbDona] con las monjas oblatas en Mallorca, y ahora este en Ibiza", afirma Salom.

Mujeres con doble vulnerabilidad

"Estamos de acuerdo en que un piso es poco, tenemos que seguir trabajando para conseguir una red de pisos mayor, pero contamos, a parte de con este piso, con nuestra red de viviendas que son para el acogimiento inicial, cuando detonan las circuntancias de cada mujer", explica Escandell. Se trata, además, de un piso puente especialmente pensado para quienes no tienen un entorno familiar y de amigos en el que apoyarse y al que puedan recurrir, lo que Salom denomina una "doble o tiple vulnerabilidad". "Es poco, pero es un primer paso y una prueba para testear como funciona este servicio, que incluye todo un proceso de acompañamiento", añade la consellera.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Escandell declara su deseo de que surgan nuevas organizaciones en Ibiza que trabajen por las mujeres. "Como contaba Salom, en Ibiza uno de los problemas es que tenemos pocas entidades que realicen una labor con las mujeres víctimas de violencia machista, lo que no quiere decir que no las haya en el futuro", explica. En este sentido, Escandell declara estar en contacto "con algunas entidades que puedan llevar adelante algunos proyectos interesantes". El Consell Insular cuenta con un equipo de alrededor de 12 técnicos para apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género, entre los que hay psicólogos, trabajadores sociales y equipo jurídico. "Además, en la Oficina de la Dona contamos con varias vivienda de primera acogida y oficinas en Vila y Cas Serres", señala.

Firma del convenio entre el Consell y el IbDona / Consell Insular

Respecto al número de mujeres con esta doble vulnerabilidad, en situación de violencia de género y sin una red de apoyo a la que poder recurrir, desde el Consell desconocen el número exacto de las que podrían beneficiarse de este nuevo recurso. "Son cifras muy volátiles y cambiantes, que están sujetas a la decisión de los técnicos", declara Escandell. Para poder acogerse al servicio del "piso puente", las mujeres han de ser víctimas de violencia machista, disponer de un plan de atención individual y haber permanecido en el centro de primera acogida el tiempo suficiente para que los profesionales hayan podido hacer una valoración de su situación. Además, deben contar con ingresos que les permitan asumir los gastos asociados a una vida autónoma.