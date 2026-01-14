Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Nacional condecora a un agente por su labor investigadora en Ibiza

Ha recibido la Medalla al Mérito Policial con distintivo blanco

El comisario condecora al agente

El comisario condecora al agente / P.N.

Redacción

La Policía Nacional en Ibiza ha condecorado a uno de sus agentes por su gran labor investigadora en la isla, que le ha hecho acreedor de la Medalla al Mérito Policial con distintivo blanco.

Coindicidiendo con el acto de conmemoración del aniversario del cuerpo, que acaba de cumplir 202 años, el comisario de la Policía Nacional en Ibiza, Manuel Hernández, transmitió su felicitación por este reconocimiento al agente, cuya identidad no ha trascendido por motivos de seguridad. Una felicitación que también recibió por parte de varios miembros del cuerpo, del equipo directivo y la totalidad de su brigada.

Además, el comisario también quiso remarcar la necesidad de desempeñarse como una policía cercana, centrada en defender los derechos de la ciudadanía sin excepción y velar por su seguridad, poniendo como ejemplo de buen profesional al condecorado, según ha informado el cuerpo en una nota de prensa.

