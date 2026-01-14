El poeta Toni Roca evoca la Ibiza de los 60 y 70 en su nuevo libro 'It was a very good year'

El peculiar y surrealista sentido del humor del poeta y articulista del Diario de Ibiza, Toni Roca, marcó la presentación de su último libro, ‘It was a very good year’, celebrada este martes en la biblioteca de Can Ventosa. El autor subrayó durante el acto que se trata de un libro de poemas —"no poemario", puntualizó— y explicó la diferencia con su habitual ironía: el primero es "una caja donde cabe todo", mientras que el segundo exige una estructura "más coherente y trabajada".

La presentación reunió a escritores, amigos y personas vinculadas al mundo cultural de la isla, que arroparon a Roca en un encuentro en el que intervino el editor de Edicions Aïllades, Ramon Mayol, impulsor de la colección Ones de Poesia —dirigida por Bartomeu Ribes— en la que se enmarca la nueva publicación.

La cita tuvo también un componente musical y audiovisual. Actuó el dúo Mon&MarCel, formado por el propio Mayol y la cantante y guitarrista Marcela Friederichs, que musicaron poemas de Roca mientras, de fondo, se proyectaba la película 'La larga agonía de los peces fuera del agua', protagonizada por Joan Manuel Serrat en 1970 y rodada en una Ibiza que, precisamente, es la que el autor evoca en su última obra.

En el libro, Roca rescata la isla de los años 60 y principios de los 70, además de Mallorca, donde nació en 1944, y Barcelona, lugares que conforman el paisaje emocional y cultural de sus textos. Mayol, de hecho, recomendó leer 'It was a very good year' con banda sonora de fondo, ya que el volumen plantea un recorrido musical y funciona como un homenaje a Frank Sinatra, uno de los cantantes favoritos del poeta y cuya canción da nombre al libro.