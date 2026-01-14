El Parador de Ibiza ya tiene suministro de agua y luz, pero sigue sin fecha de apertura

Ya no hay excusas. El Camí del Calvari está acabado, recién reformado y estrenado por los políticos correspondientes. Y el aljibe que debe surtir de agua a los clientes está listo desde hace un par de meses. Incluso Aqualia está llevando a cabo de manera periódica pequeñas conexiones, «pequeños circuitos de agua», para mantener las nuevas canalizaciones en buen estado para cuando entren los primeros clientes. Pero sigue sin haber noticias sobre una posible apertura del Parador del castillo de Dalt Vila, a pesar de que sus gestores anunciaron que sería en breve.

Operarios inspeccionan un tramo de la canalización junto a la puerta del Parador que da a la ronda Calvi. | C.N.

Los operarios de la empresa encargada del servicio de suministro de agua potable y saneamiento del municipio de la capital han estado estos días dando «los últimos toques» a la instalación de las canalizaciones que enlazan el aljibe con el Parador. Aqualia ha aprovechado las obras del Camí del Calvari para sustituirlas y ahora «son completamente nuevas» y se encuentran en un «perfecto estado».

Desde el equipo de gobierno que preside Rafael Triguero, del PP, explican además que la instalación cuenta con suministro eléctrico desde hace al menos diez días. Incluso el Consistorio puso a disposición de Aqualia un generador por si fuera necesario para poner en marcha el sistema de suministro de agua.

Vila confirma por lo tanto que ya no queda nada pendiente que pueda retrasar la apertura del establecimiento, más allá de la logística que compete exclusivamente a Paradores, empresa pública que gestiona estos hoteles de lujo de propiedad estatal. Este diario intentó ayer de nuevo, sin éxito, recabar la opinión de sus responsables.

Sin información en Vila

Desde Can Botino están prácticamente igual: sin información. Aunque reconocen que las relaciones con Paradores se han reconducido en los últimos meses, después de que el inicio de los trabajos de reforma del Camí del Calvari provocara la reacción airada de Paradores, que denunció que no se les había comunicado y criticó que el cierre de esta vía de acceso a Dalt Vila provocaba un nuevo retraso en las obras.

Así, desde el Ayuntamiento explican que llevan tiempo pidiendo una reunión con representantes de Paradores para que les informe de sus planes de apertura, toda vez que no hay nada que, por ahora y salvo nuevos y sorprendentes imprevistos, impida que se abra el establecimiento hotelero, cuyas obras se iniciaron en 2009.

El Ayuntamiento quiere aprovechar la celebración de la feria internacional de turismo de Madrid, Fitur, a finales de este mes de enero, para pactar una reunión. En este encuentro turístico, uno de los más importantes del mundo junto a los de Berlín (ITB) y Londres (World Travel Market), se dan cita tanto profesionales del sector como representantes de las diferentes administraciones nacionales y locales con un importante peso turístico.

Hace ahora un año

El enésimo retraso de la apertura del Parador se anuncio hace ahora justo un año, cuando se explicó que el hotel estaba pendiente de poder utilizar este depósito de agua que el Consell construyó hace unos 20 años, explicó entonces Jordi Grivé, teniente de alcalde en Vila.

Como publicó Diario de Ibiza, el problema es que, durante todo este periodo, nunca se llegó a utilizar este aljibe y necesitaba una reparación que podría costar alrededor de 200.000 euros. Este depósito, que ya está operativo y cuyo perímetro se ha protegido con una valla nueva, se ubica en el Camí del Calvari, a pocos metros de la UIB, en la rampa que lleva al aparcamiento de es Soto.

Grivé ya explicó también que funcionará como «un depósito de emergencia» del Parador, necesario «para un hotel como este, que debe contar con una reserva» para garantizar el suministro en caso de que se produzca algún tipo de incidente, como un corte en el suministro de agua.