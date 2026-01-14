Llama la atención
La semejanza entre las medidas que propone el Gobierno central y las que ya ha puesto en marcha el Govern para que los propietarios de inmuebles no suban el alquiler a sus inquilinos. El presidente nacional, Pedro Sánchez, anuncia una rebaja fiscal en el IRPF muy similar a la propuesta de Balears para fomentar que los alquileres no suban. Según datos del Ministerio de Consumo, un total de 632.000 alquileres podrían subir el precio por revisión, de los que 24.500 son de Balears.
La instalación de estaciones meteorológicas en colegios e institutos de Ibiza y Formentera, en una iniciativa de ciencia ciudadana y aprendizaje, XarMet, para impulsar a medio plazo el uso pedagógico de datos ambientales reales. En total se instalarán de manera progresiva un total de cien estaciones de medición de datos meteorológicos en centros educativos de las Pitiusas.
El intento frustrado de okupación de una casa de campo situada en Cala Gració, en el municipio de Sant Antoni. El vigilante de una empresa de seguridad sorprendió a dos individuos, que intentaron hacerse pasar por cerrajero y electricista, después de que saltara la alarma y cuando estaban cambiando ya las cerraduras.
