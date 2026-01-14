Juan, dueño de una consigna quemada en el incendio de Ibiza: "Abrir un negocio al lado de tres locales tan afectados y que no tienen buena pinta, no lo veo claro"

Juan tenía un negocio de consignas junto a los locales arrasados por el incendio del 10 de junio de 2025 en Platja d'en Bossa. El fuego no lo quemó hasta dejarlo siniestro total, ya que un pequeño pasadizo hizo de cortafuegos, pero sí se vio muy afectado por el humo y las cenizas que se colaron en su interior hasta conquistarlo por completo. "Si no es por el pasadizo, el fuego habría entrado en mi local y habría llegado seguro hasta el restaurante Varadero. Es que era tremendo", rememora.

No hizo falta que el fuego llegara a penetrar en su pequeño local para que sufriera "muchos daños materiales". "He tenido que pintar todo, cambiar el falso techo, tirar muchas mercancías… Estaba todo negro, como un horno lleno de hollín. Me he tenido que gastar el dinero que me ha dado el seguro y poner algo más de mi parte", explica.

Una apertura con un "hándicap muy grande"

De cara al próximo verano, Juan tiene la ilusión de reabrir su negocio, pero es consciente de que arrastra "un hándicap muy grande". "Abrir un negocio al lado de tres locales que siguen tan afectados y que encima no tienen buena pinta... No lo veo claro", reconoce. La consigna fue el último local afectado.

El siguiente en la línea de costa, que acaba con el mencionado Varadero, es Pauxa Films, que se salvó de "milagro", como rememora su director, Pablo Alcántara. "Nosotros podríamos tener la oficina en cualquier sótano. Pero claro, tienes un mal día, sales aquí y se te pasa todo", comenta mientras señala el mar, que brilla radiante en un espectacular día de invierno.