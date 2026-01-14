Retorno al terrible incendio de Platja d'en Bossa: brotes verdes en medio de la destrucción

El 10 de junio de 2025, un incendio monstruoso devoró tres locales comerciales en Platja d'en Bossa, dejó otro muy afectado y obligó a la evacuación de decenas de personas en el edificio Bossamar, que también estuvo cerca de acabar convertido en un montón de cenizas. Siete meses después, el panorama sigue siendo igual de desolador en esta manzana entre las calles Sa Pobla y Carreres, ya en Sant Josep, pegada al mar y al hotel discoteca Ushuaïa, que también sufrió levemente el lametazo de las llamas.

Pasear por la zona cero del incendio sigue siendo lo más parecido a visitar un viejo escenario de guerra. Se puede entrar sin mayor problema en el interior de los tres locales arrasados, como bien sabe un joven que, vestido con un chaleco reflectante y casi agarrado a su bicicleta para que no se la roben, dormía este martes por la mañana en el suelo del antiguo restaurante Sa Sal, donde comenzó el incendio provocado por un hombre y una mujer que continúan ingresados en prisión preventiva.

Galería: así están los restaurantes calcinados en Platja d'en Bossa siete meses después / Vicent Marí

Alberto Yagüe, propietario de aquel negocio de restauración que apenas llevaba un año cuando se lo comió el fuego, explica a Diario de Ibiza que "la pérdida ha sido bastante gorda" y que el "paso de los meses" hace que esa enorme dimensión se vaya asimilando cada vez más. Sin embargo, eso no le ha quitado la ilusión de volver a levantar el negocio desde sus ruinas actuales. "Nuestra intención es continuar. De hecho, estamos pidiendo presupuestos a diferentes empresas de construcción porque hemos encargado un proyecto de reconstrucción que ya está hecho. Así que la idea es continuar, sí", reitera.

El pasadizo que hizo de cortafuegos junto a S'espardell / Vicent Marí

Su propósito es reabrir el restaurante "cuanto antes", aunque es consciente de que "los tiempos en Ibiza son complicados", en el sentido de que "hay muchas empresas que ya tienen todo cogido y no se comprometen o que no quieren pillarse los dedos". Reconoce que estar de vuelta para la próxima temporada será complicado, pero tampoco lo descarta por completo.

Además de la reconstrucción de Sa Sal y de la gestión del otro restaurante que regenta, el Mudita de Sant Antoni, Yagüe también está inmerso en otra tarea fundamental, la "odisea" que está viviendo con los seguros, ya que hasta ahora solo ha cobrado "un pequeño adelanto". "Son procedimientos bastante complejos y de importes muy altos, por eso revisan todos lo seguros a la vez. En teoría están cerrando ya el caso, pero aún no tenemos nada. Espero que no tarden mucho, la verdad", reclama.

Interior del club cannábico que no llegó a abrir / Vicent Marí

El club cannábico que nunca abrió

Un aspecto igual de tétrico presenta el local contiguo a Sa Sal, un club de cannabis que estaba a tan solo unos días de abrir por primera vez sus puertas cuando el incendio calcinó por completo el proyecto de sus impulsores, que llevaban meses acondicionando el local. Ahora, en la entrada del lugar solo hay una tela endeble, algo de basura esparcida por el suelo y un cartel con el número de teléfono de una inmobiliaria que ofrece el local. El propietario pide 5.000 euros mensuales por el alquiler y ya han llamado un par de personas interesadas en montar un negocio de hostelería, pero nada que haya cristalizado por ahora.

Vista exterior de las conscuencias del incendio / Vicent Marí

Quien apueste por un proyecto así sabe que tendrá que hacer frente a una inversión considerable, ya que sigue todo destrozado y ennegrecido por el hollín, como ese baño donde la negrura apenas permite distinguir los ángulos redondeados de un lavabo. En la pared de al lado, alguien ha realizado un grafiti con letras blancas, pero la obra se ha quedado a la mitad por falta de pintura o de ganas.

S’espardell resucitará junto al puerto

El triste recorrido por estas víctimas inmuebles del incendio continúa con lo que queda del restaurante S'Espardell, que servía comida típica ibicenca. Ya nunca volverá a hacerlo en Platja d'en Bossa, pero sí junto al puerto de Ibiza, tal y como desvela Alberto Pérez en "primicia" para este periódico.

"Justamente este martes he firmado para abrir un local nuevo del centro de Ibiza. Será un sitio más pequeño y estará parte de la plantilla que teníamos. Le vamos a dar la vuelta a la carta para ser un sitio de tapeo, más informal, como lo que se lleva ahora en el centro de Ibiza. En vez de S'Espardell comida típica ibicenca, S'espardell gastrobar, o algo así", cuenta sobre este nuevo proyecto que espera arrancar en febrero donde antes estaba el extinto Bidebide, en la calle Josep Maria Quadrado.

Antigua entrada al restaurante Sa Sal / Vicent Marí

Porque no hay duda de que el incendio "fue una desgracia", pero también "una oportunidad de empezar un nuevo camino, de hacer algo nuevo". "Siempre que pasa algo malo hay que reiventarse y eso es lo que hemos hecho nosotros, reinventarnos", subraya.

Igual que Yagüe, Pérez sigue en plena pugna con los seguros para recibir un esperado alivio económico que va "muy lento". "Todos sabemos cómo funcionan los seguros y no nos queda otra que tener paciencia. Lo bueno de tanta paciencia es que he tenido mucho tiempo para pensar y hacer cosas nuevas", dice con esperanza.

Chaflán que ocupa el restaurante de Alberto Yagüe / Vicent Marí

Respecto a las dos personas que provocaron el incendio, y que fueron capturadas por la Guarda Civil cuando escapaban en un ferri rumbo a Valencia, el responsable de S'Espardell confía en que "tengan su merecido dentro de la legalidad", pero aclara que no es algo que le preocupe en este momento. "Al final, cada uno tiene que seguir su camino. No podemos vivir de lo que pasó y ya sabemos que, por parte de ellos, nosotros no vamos a recuperar nada. Tenemos que tirar para adelante y ya está", cierra.

Juan se lo piensa con su consigna

Por último, el negocio de consignas de Juan no alcanzó la condición de siniestro total, ya que un pequeño pasadizo hizo de cortafuegos, pero sí se vio muy afectado por el humo y las cenizas que se colaron en su interior hasta conquistarlo por completo. "Si no es por el pasadizo, el fuego habría entrado en mi local y habría llegado seguro hasta el restaurante Varadero. Es que era tremendo", rememora.

No hizo falta que el fuego llegara a penetrar en su pequeño local para que sufriera "muchos daños materiales". "He tenido que pintar todo, cambiar el falso techo, tirar muchas mercancías… Estaba todo negro, como un horno lleno de hollín. Me he tenido que gastar el dinero que me ha dado el seguro y poner algo más de mi parte", explica.

Una persona duerme en el interior del antiguo Sa Sal / Guillermo Sáez

De cara al próximo verano, Juan tiene la ilusión de reabrir su negocio, pero es consciente de que arrastra "un hándicap muy grande". "Abrir un negocio al lado de tres locales que siguen tan afectados y que encima no tienen buena pinta... No lo veo claro", reconoce. La consigna fue el último local afectado.

El siguiente en la línea de costa, que acaba con el mencionado Varadero, es Pauxa Films, que se salvó de "milagro", como rememora su director, Pablo Alcántara. "Nosotros podríamos tener la oficina en cualquier sótano. Pero claro, tienes un mal día, sales aquí y se te pasa todo", comenta mientras señala el mar, que brilla radiante en un espectacular día de invierno.