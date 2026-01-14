El IEE reclama rectificar la rotulación del Camí del Calvari por una falta ortográfica en catalán

El Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) ha solicitado al Ayuntamiento de Ibiza que rectifique la rotulación instalada en los nuevos miradores del Camí del Calvari, al detectar un error ortográfico en el catalán que se habla en la isla.

Según explica la entidad en el escrito remitido al Consistorio, las placas colocadas tras la reciente reforma de esta zona incluyen la inscripción “camí des Calvari”, una forma que el IEE considera incorrecta. La institución recuerda que “camí del Calvari” es la denominación que aparece en el catálogo de nombres de vías públicas elaborado por el mismo Ayuntamiento de Ibiza.

Además de pedir la corrección de la señalización, el IEE reclama que toda actuación oral o escrita emitida por el Ayuntamiento la revise el servicio de asesoramiento lingüístico municipal, con el objetivo de evitar errores y garantizar el uso adecuado de la lengua.

Desde el IEE apuntan que, aunque en el catalán de Ibiza es frecuente el uso del artículo salado, especialmente en la expresión oral, el artículo literario también forma parte de la variante local y se utiliza en determinados casos, como en “cosas únicas”, neutras o vinculadas a la Iglesia. Como ejemplos, citan expresiones como el Bisbe, l’Ajuntament, la mar, el cel, el Bon Jesús o el Calvari.