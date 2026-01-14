Ibiza Rocks desvela las primeras novedades para la temporada de 2026

Ibiza Rocks, la conocida marca de ocio musical en la isla, ha anunciado que para el verano de 2026 su espacio se transformará en el Ibiza Rocks Pool Club, un proyecto que busca redefinir la experiencia diurna en Ibiza y adaptarse a los cambios en el público y en la oferta de ocio de la isla.

Desde su apertura, Ibiza Rocks ha combinado música en directo, pool parties y otras propuestas musicales, con un modelo que pretende anticipar tendencias y responder a la comunidad de asistentes. "En los últimos años, la oferta de ocio en Ibiza se ha vuelto más exclusiva y costosa, orientada principalmente al espectáculo, lo que ha reducido el protagonismo de la cercanía, la atmósfera y la experiencia compartida. Con este cambio, Ibiza Rocks pretende centrarse en la accesibilidad, la música y la experiencia diurna", detalla una nota de prensa de Ibiza Rocks.

Rediseño del espacio

El nuevo Pool Club se integrará con las mejoras recientes en el hotel, ofreciendo un espacio de día para socializar y disfrutar del sol. La zona residencial del hotel se combinará con áreas de descanso, mesas y camas balinesas sin consumo mínimo, además de una pista de baile cubierta y un sistema de sonido renovado. Según la organización, la intención es que el espacio sea cómodo y funcional para los asistentes durante toda la jornada.

Programación semanal

Ibiza Rocks Pool Club ha presentado la primera fase de su programación semanal para 2026, con diferentes propuestas musicales adaptadas a distintos públicos:

Lunes: Nothing New – centrado en música nostálgica.

Ibiza Rocks Pool Party – actividades junto a la piscina. Miércoles: Bingo Brunch – brunch con música y entretenimiento.

DND Club – exclusivo para huéspedes del hotel. Viernes: aún por confirmar.

Ibiza Anthems – repaso a los himnos más conocidos. Domingo: RnB Affair – enfocado en música R&B, distinto del house y techno habitual.

Patrick Nazemi, booker de Ibiza Rocks, explicó que el objetivo es "ofrecer espacios diurnos donde la música y la experiencia sean igualmente relevantes, y que el público pueda participar activamente en la atmósfera del lugar".