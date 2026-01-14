Irene Francolí sobre la gestión turística de Ibiza: "donde mis amigos hacían 'cruising', ahora hay construcción de viviendas de lujo"

"El turismo deja más de 4.500 millones de euros en Ibiza y Formentera", recuerda la humorista Irene Francolí, citando un titular, antes de añadir con ironía: "Gracias, señor inglés, por escoger mi isla para tirarse (por el balcón)". La cómica ha publicado recientemente un video en el que cuestiona el relato oficial del “milagro turístico” en Ibiza, apoyándose en titulares de prensa, datos económicos y vivencias personales para mostrar otra cara de la isla.

La crítica de la humorista no se limita a la exageración: denuncia la desigualdad que persiste en el territorio. "Mientras dejaban esos milloncitos por aquí, 1.200 personas vivían en poblados chabolistas. Algunos siguen viviendo. Todo el año. Y tienen trabajo. Trabajo para atender a ese turismo milagroso. Pero no tienen casa", señala, añadiendo que conseguir vivienda en la isla es más difícil que "saber si has madurado o si solo te has rendido".

"Los barrios son el decorado de las vacaciones de un guiri"

Francolí pone el foco en la precariedad: "La isla de los millones tiene su propia Cañada Real, pero esta sí podemos iluminarla (haciendo referencia a que el poblado madrileño lleva años sin suministro eléctrico): la iluminamos con los incendios que de vez en cuando ponen en peligro al campamento entero". La humorista describe barrios abandonados y vacíos, donde "no hay niños jugando. Ni siquiera su equivalente millennial, que es gente sacando a pasear perros. Pisos vacíos, negocios cerrados. Son barrios que no son barrios. Son el decorado de las vacaciones de un guiri".

Francolí también hace referencia a los cambios en los barrios históricos: "Donde se criaron mis abuelos, ahora se mea un alemán; donde mis amigos hacían cruising, ahora hay construcción de viviendas de lujo, y ya no quedan matojos". "Me parece muy fuerte que cierre hasta el kebab". humoriza mientras camina por la avenida principal de Platja d'en Bossa.

La publicación termina con una pregunta dirigida al futuro de la isla: "Para 2026, nos podríamos preguntar si ese es el turismo que queremos", concluye.