El Govern estudia nuevos acuíferos de Ibiza que se puedan recargar con la inyección directa de agua

El Govern balear está estudiando los acuíferos del archipiélago para determinar cuáles de ellos son aptos para almacenar agua, tanto desalada como depurada, que sería infiltrada desde el exterior. El año pasado ya se llevó a cabo una prueba piloto en Santa Eulària, donde se inyectaron hasta 100.000 metros cúbicos de agua para poder recurrir a ella en los meses críticos de verano.

El director general de Recursos Hídricos del Govern, Joan Calafat, ha explicado este miércoles que el experimento en la zona de Can Guasch, en Santa Eulària, «ha dado muy buenos resultados», por lo que ya se contempla la posibilidad de seguir este ejemplo para recargar otros acuíferos: «Ahora va a quedar pendiente el estudio para ver cuáles nos permiten seguir con este estilo de pruebas».

Según ha destacado Calafat durante la presentación de la desaladora móvil de Cala Gració, de momento no se va a volver a inyectar agua desalada en Santa Eulària, ya que ahora es prioritario evaluar cómo se está recargando actualmente gracias a las lluvias de los últimos meses. «Los técnicos nos recomiendan que veamos primero el efecto de este aumento [del nivel en los acuíferos] que se está produciendo en los últimos meses, porque hemos pasado en dos meses del 27% al 48%. Siempre nos queda un margen para repetir esta prueba en marzo o abril», ha precisado el director general de Recursos Hídricos del Govern.