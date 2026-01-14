Fiebre por el concurso mundial de arroz de matanzas: "Estábamos aquí a las siete de la mañana"

"A las siete de la mañana estábamos aquí plantados", afirman Marco y Diego. Son poco más de las nueve de la mañana y acaban de conseguir una de las plazas para participar en la edición número 13 del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni. Han llegado a las siete de la mañana y, a pesar de eso, no han sido de los primeros, comentan mientras tratan de entrar en calor con los churros con chocolate con los que este año la organización del evento culinario más popular de Ibiza ha decidido recibir a quienes se pegaban el madrugón para conseguir uno de los codiciados puestos de cocina del certamen, que se celebra el próximo 7 de febrero.

La cola ocupa buena parte del Carrer Ample. Decenas de personas esperan su turno con esperanza. No sería la primera vez que se han agotado las plazas. Y eso que cada año se habilitan más, dada la afición que parecer tener los cocinillas de la isla a este plato. "Llevamos tres años participando y preferimos venir pronto e irnos ya que venir más tarde y estar aquí hasta las doce", comentan Diego y Marco, que, junto a otros amigos forman el equipo 'Los del guateque'. Si repiten, indican, es porque es concurso es un día "muy divertido, diferente", con música, cocina y amigos. "Hay muy buen ambiente, los planes de invierno de la isla", indican. Diego destaca, además, la "unión" que se vive ese día entre la gente del pueblo. "En Mallorca se hacen muchas cosas de pueblo y aquí falta un poco eso", indica.

Plazas agotadas a las 11 horas

A las 11 horas ya se habían agotado todas las plazas: un total de 156. Más que nunca. Todo un récord para este evento incluido en el programa de fiestas de Sant Antoni que se inició en 2013 con apenas nueve concursantes. La inscripción sólo se hace de forma presencial, según explica Vicent Sala, organizador e impulsor del certamen. "Hay gente con amigos que están en diferentes colles y quieren que los pongamos cerca. De forma presencial podemos ofrecer una atención más personalizada", justifica mientras se formalizan las primeras inscripciones en Es Clot. Además, confiesa que le gusta ese ambiente del día de las inscripciones, con la gente saludándose, hablando y compartiendo, este año, el chocolate con churros.

Las imágenes de la inscripción para el concurso del arroz de matanzas en Sant Antoni / Sergio G. Cañizares

Si por él fuera, habría más plazas, pero es que ya no caben. "Falta espacio", comenta refiriéndose al centro de la localidad, donde quieren permanecer. Este mismo ambiente, augura, se repetirá el viernes por la noche, unas horas antes del certamen, cuando se han organizado conciertos y una frita de matanzas popular. Esa noche, los participantes tendrán vales gratis para la frita y se les entregará también la información sobre el puesto que ocuparán. "Es un evento lúdico gastronómico", comenta Sala.

Un poco más tarde, sobre las ocho y cuarto, ha llegado a la cola Ernesto Altés, de la colla 'Los Cutxis', que llevan siete años participando. "El año pasado ganamos el premio al mejor puesto", comenta Altés, que confiesa que les gusta mucho ese día: "Nos gustan los arroces de matanzas, nos gusta ver a la gente del pueblo reunida".

Otras tres jóvenes, una de ellas completamente novata en estas lides, aguardan desde las siete y media para conseguir su plaza. "Cuando hemos llegado ya había gente en la cola", comentan antes de explicar que en el grupo de cocinillas son "unas quince". Ya verán cómo se las ingenian para caber en el puesto que les asignen para el día del concurso, en el que se servirá un arroz popular y habrá acciones solidarias, animación y ball pagès. Este año, por primera vez, habrá un premio en metálico para quienes cocinen los mejores arroces de matanzas: el primer premio estará dotado con 750 euros, el segundo con 500 euros y el tercer clasificado recibirá 250 euros, que se suman a los tradicionales premios, que incluyen un lote de productos típicos para los tres primeros y, en el caso del ganador, una escultura de acero inspirada en este plato emblemático.

Con la templanza que da la experiencia habla Pepita, del grupo 'Cutxipandi'. "Somos de los primeros, de los fundadores", destaca.