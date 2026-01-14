Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recursos hídricos

Entra en marcha la desaladora móvil de Sant Antoni para abastecer de agua a los camiones cisterna

La planta, la primera de estas características que instalara el Govern, produce 1.000 metros cúbicos diarios

Imagen de la desaladora móvil en Cala Gració.

Imagen de la desaladora móvil en Cala Gració. / Vicent Marí.

Josep Àngel Costa

Josep Àngel Costa

Sant Antoni

La desaladora móvil de Sant Antoni ha entrado en marcha con capacidad para generar hasta 1.000 metros cúbicos diarios, que se destinarán, principalmente, a la carga de los camiones que abastecen a chalés en el campo, para ahorrar así la extracción de agua del subsuelo. "Forma parte de la estrategia para lograr suficientes recursos hídricos para la población y conseguir que la desalación reduzca la presión sobre los acuíferos", destaca el conseller del Mar y del Ciclo del Agua del Govern balear, Juan Manuel Lafuente.

El conseller ha presentado este miércoles esta nueva unidad de producción modular, que se encuentra en el mismo recinto que la desaladora de Cala Gració. La entrada en funcionamiento de esta nueva infraestructura, que ha supuesto una inversión cercana al millón de euros, estaba prevista inicialmente para el mes de octubre.

Lafuente ha justificado esta demora al recordar que se trata de un proyecto pionero en Baleares, ya que es la primera instalación de estas características que instala en el archipiélago Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua), la empresa pública que gestiona las infraestructuras hidráulicas de titularidad autonómica. "Poner en marcha por primera vez una planta modular exige ir solucionando los problemas que van surgiendo, que al final son más de los que uno prevé", señala el conseller.

Una vez concluida su construcción y a pleno rendimiento, la intención del Govern es que esta iniciativa pionera pueda servir de ejemplo para "complementar puntos críticos de la red de suministro de Baleares". Cabe tener en cuenta que el concurso público para construir la planta modular se publicó a finales del pasado mes de abril y su puesta en marcha se ha resuelto en menos de ocho meses.

Características

De momento, la desaladora móvil aún se encuentra en fase de pruebas, pendiente de recibir la autorización sanitaria para que su producción se incorpore al suministro público. Su capacidad diaria, de hasta 1.000 metros cúbicos de agua al día, se suma a los 16.000 que pueden generar las tres líneas de producción de la planta fija de Cala Gració.

Un técnico explica a la comitiva de autoridades el funcionamiento de la desaladora modular.

Un técnico explica a la comitiva de autoridades el funcionamiento de la desaladora modular. / Vicent Marí.

No obstante, aunque pueda servir de refuerzo para el abastecimiento al núcleo urbano, su función principal va a ser la de abastecer a los camiones cisterna, según ha precisado el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, presente en el acto de puesta en marcha de la planta. "Los acuíferos deben priorizarse para los agricultores. Las zonas urbanas deberían tirar más del agua desalada, como en Sant Antoni, donde ya supone más del 90% [del abastecimiento]", ha destacado el alcalde.

Noticias relacionadas y más

En este sentido, Lafuente subraya que el Govern también ha evitado la extracción de agua del subsuelo para viviendas en el campo gracias a la puesta en marcha de los dispensadores de agua desalada para los camiones cisterna, que han ahorrado más de 200.000 metros cúbicos de agua de los acuíferos de Ibiza.

