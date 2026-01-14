Eduardo Escudero, nuevo gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera: «La prioridad son las listas de espera, las quiero tener a cero»

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid y especializado en Medicina Intensiva, Eduardo Escudero se incorporó a la plantilla de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses hace 28 años. Su nombre se ha puesto sobre la mesa como candidato a la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera en varias ocasiones, pero no llegó a decir que sí hasta finales de noviembre del año pasado, tras la dimisión del antiguo gerente, Enrique Garcerán.

¿Por qué se ha animado ahora?

Desde el punto de vista profesional y personal, cuando pudo salir mi nombre a la palestra no era el momento de tomar una decisión. Sobre todo, porque me encontraba muy cómodo con el trabajo que estaba desarrollando y por lo que habíamos terminado de potenciar en los últimos dos años. Durante este tiempo, desde el propio hospital, mis compañeros y muchos profesionales trataron de animarme y, al cambiar las situaciones personales, lo estuve meditando.

¿Cómo?

En estos casos siempre hago dos cosas. Todavía soy bastante analógico para esto. Cojo un folio y lo divido en dos partes para confrontar pros y contras. Los pros pesaron un poquito más y vi que podía ser. Después de 28 años en la isla como asistencial en una UCI que he ido viendo crecer pensé, y pienso, que puedo aportar por lo menos la experiencia y poner en práctica una serie de ideas. Puede que sea la persona que lleva más tiempo desarrollando esta actividad en el hospital. También es cierto que el equipo que estaba configurado era bueno y eso me iba a facilitar un poco la labor.

Asumió el cargo con varios frentes abiertos: elevadas listas de espera para operaciones y habían dimitido varios profesionales, ¿cómo ha sido esto?

Conocía todas estas cosas aunque no estuviera en un puesto directivo. Parte de ellas las arrastramos desde hace muchos años. Hay problemas estructurales que tienen muy difícil solución en una legislatura. La forma en la que se trabajó fue buena cuando entró todo el equipo directivo entre mayo y agosto de 2023. Se experimentó una mejora, lo digo como asistencial de UCI y coordinador de Trasplantes en esos momentos. Hubo una apertura de los despachos. El personal directivo, incluido el gerente, bajaba a las trincheras. Se trabajó en fidelizar y conseguir más profesionales... Luego hubo una crisis, que además me pilló de vacaciones, y se fueron desarrollando los acontecimientos hasta que me llegó la propuesta.

Esa crisis se mencionó en la carta que firmaron 22 jefes y coordinadores de servicio que apuntaban a sus diferencias con la dirección tras varias dimisiones. ¿La hubiera firmado?

Es una carta correcta, pero hay que leérsela entera y la letra pequeña es muy importante muchas veces. El planteamiento era muy bueno, se contaba el trabajo desarrollado, pero luego se hacía una referencia a una parte de la dirección. Entonces no hubiera firmado esa carta como responsable de mi servicio o de la coordinación de Trasplantes. La hubiera firmado en la parte de apoyo general al trabajo realizado.

Al asumir el cargo de gerente, ¿otra persona ocupa la coordinación de Trasplantes?

Una de mis peticiones fue no desvincularme del programa de coordinación de Trasplantes por lo que, por el momento, hemos potenciado la estructura. Hasta ahora, estaba el coordinador hospitalario, que soy yo, y dos coordinadores adjuntos: una enfermera de UCI, Sonia Gámez, y un enfermero de quirófano, Moisés Román. Ahora, Gámez se ha convertido en la primera enfermera de Balears con dedicación completa a los trasplantes. Delego las funciones de coordinación hospitalaria en ella y quedo un poco más al margen. Seguiré llevando las relaciones institucionales con la Organización Nacional de Trasplantes, daré apoyo organizativo y, a nivel asistencial, acudiré cuando haya algún donante de órganos. Si vemos que esta reestructuración no funciona, se modificará.

¿En este área hay falta de personal como en otras del hospital?

Venimos de problemas, pero con esta decisión, acordada con servicios centrales, pensamos que reforzamos la actuación en el proceso de donación. Hay una persona que no se tiene que preocupar de otras tareas asistenciales para centrarse en todos los proyectos de donación, algo que antes era imposible. Se tenía que hacer durante el tiempo libre o desvincularse de la actividad asistencial un día para hacer un trasplante o para ir a un centro educativo para dar una charla.

¿Hay otras áreas que experimentan cambios?

Dado que llevo mucho tiempo en el área de salud, siempre he pensado que la estructura directiva estaba poco potenciada y solicité dos refuerzos, que se conceden. Por un lado, en el organigrama de la dirección médica del hospital habrá dos órganos: a la subdirección quirúrgica se le suma una médica, que hasta ahora no existía. La primera se estaba encargando de tareas que no eran específicamente de su competencia al no haber nadie más que las apoyara, por lo que así se puede redistribuir el trabajo.

Y, ¿por otro lado?

Hemos creado otra figura, la de adjunto a la dirección. Una persona que probablemente dependa de la gerencia y de la dirección médica pero de modo transversal, no vertical. Alguien que pueda asumir responsabilidades en listas de espera, en innovación y tecnología, en manejo de alguna parte de los datos... Como es de nueva creación tenemos que ver cómo termina de encajar. A lo mejor todas estas funciones son demasiadas o a lo mejor podemos poner alguna más.

¿Hay ya una idea de quién puede cubrir esos puestos?

La tenemos y espero que en lo que queda de semana, o la semana que viene, ya estén nombrados o nombradas.

¿Hizo alguna otra petición antes de aceptar el cargo?

Estos son mis compromisos iniciales con los servicios centrales, pero no quiere decir que me conforme con esto. Todavía estoy en fase de recibir información. Cuando la analicemos, muy probablemente haya que solicitar algo más. Lo digo por nuestra diferencia respecto a otros centros hospitalarios. En Palma hay una gerencia solo para Primaria y luego cada hospital tiene su gerente. En Menorca sí que es como aquí, pero en Ibiza prácticamente tenemos el doble de población, una presión demográfica bastante más alta en verano y una carestía de la vida, incluida la vivienda, mucho más cara.

¿Considera que estas cuestiones dificultan el interés de los sanitarios por trabajar en la isla?

Es evidente. Desde hace muchos años tengo una cosa muy clara. El problema de la sanidad —no solo refiriéndose a médicos o enfermeros, sino a técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), celadores, administrativos, ingenieros, personal de limpieza, de seguridad, etc.— es que hay pocos profesionales, como también se ve en la restauración y allá a donde vayas. Es un problema estructural a nivel nacional. Hablando de los sanitarios, se quedan en su ciudad de origen porque hay trabajo y es más barato vivir que aquí. Aquí cuesta vivir, la cesta de la compra y el punto limitante es la vivienda.

En los últimos años se creó la figura del coordinador de vivienda, ¿tiene pensado reforzarla?

Está claro que es una idea magnífica y está ayudando mucho porque hay una cartera de viviendas que, cuando alguien pregunta, puedes ofrecer. Está funcionando y no creo que necesite refuerzo, lo ideal sería disponer de más casas a esos precios que son más asequibles que en el mercado normal. También tenemos la hospedería, que funciona, y menos mal que podemos disponer de más camas, porque durante un tiempo permiten aterrizar en la isla.

Eduardo Escudero, nuevo gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera. / Vicent Marí

¿Qué otras acciones se prevén en esta materia?

Hay un proyecto presentado en servicios centrales en Palma que hay que retomar. Estoy trabajando, entre otras cosas, en conseguir, con datos reales, que no sé si en algún sitio lo habrán hecho, un cálculo aproximado de las necesidades habitacionales del personal sanitario para dimensionar lo que se podría proyectar. Esto es imposible antes de dos años, salvo que surgiera algún terreno y un procedimiento de urgencia. Ojalá en cuatro años tuviéramos un edificio con un número adecuado de viviendas. Aquí al lado o donde se pueda. Lo he hablado con el Ayuntamiento de Ibiza y con el Consell, con quien me reuniré de forma oficial, porque lo tengo claro desde hace mucho tiempo y no se termina de dar el paso.

Además de la vivienda, ¿se plantea solicitar algún otro incentivo para los trabajadores, tipo salarial, a la conselleria?

Ahora mismo existe el complemento de difícil cobertura que lo tenemos todos los sanitarios del área de salud de aquí. Luego existe el de muy difícil cobertura, que se aplica a los profesionales de Oncología. Se va a conseguir en los próximos tres años un complemento progresivo que nos equipara a las Islas Canarias, que será el mismo para todo el profesional sanitario. ¿Es suficiente para como está la vida aquí y sigue subiendo? Pues no, pero los recursos monetarios no son infinitos y también hay que tener buena educación, buenas carreteras, transporte público, etc. Se distribuye de la forma que se cree más conveniente.

Ha mencionado Oncología y es uno de los servicios en los que faltan más especialistas. Hace poco se incorporó un cuarto profesional y la plantilla está dimensionada para cinco, aunque Salut autorizó que puedan ser hasta siete...

Seguimos trabajando en ello. Esta semana hemos hecho dos entrevistas y estamos pendientes de la decisión de estas personas, que tienen que valorar muchas cosas. Hay que seguir trabajando porque, aun teniendo siete, si los conseguimos, hay vacaciones, días libres, asistencias... Hay que formarse, ir a reuniones, congresos, colaborar en proyectos de investigación... Eso también sería una forma de fidelizar a quienes vienen.

Siendo cuatro ahora, ¿siguen teniendo que repartirse las horas extraordinarias?

Se hizo una redistribución de la actividad del servicio. Ellos no hacen guardias para poder hacer asistencia por la tarde y demás. Ahora, aquellos pacientes que tienen algún problema oncológico de base pero que ingresan por un motivo diferente son atendidos por el servicio que necesiten. Éste sigue contando con el apoyo del oncólogo, pero ahora mismo no es la primera persona que hace esa asistencia. Así se puede redistribuir solo en actividad oncológica. Lo mantendremos así hasta que haya un número suficiente [de profesionales] como para volver a reorganizar el servicio.

¿Alguna otra novedad?

Se creará un puesto nuevo en el área de Oncología. Será una enfermera que gestione el proceso. Los distintos diagnósticos que se hacen cuando se encuentra una tumoración que hay que averiguar qué es, por ejemplo. Esto será un gran refuerzo para Oncología y estamos en la fase en la que ya se ha hecho la publicación y hay dos candidatos, con lo cual espero tenerlo resuelto también en estos próximos 15 días.

En el último año ha habido una variación en las listas de espera, que ahora concentran un gran número de pacientes que aguardan una operación, ¿qué se plantea para reducirlas?

Las listas de espera son un problema crónico aquí y en todos los hospitales. Es cierto que las nuestras están peor, pero mejor que hace dos años y medio. Con esto me vale, pero quiero tener cero de lista de espera. Ayer estuve con servicios centrales de Ib-Salut y la prioridad clara son las listas. Para ello hay una actividad extraordinaria, que el profesional decide si la hace o no, por lo que hay que mejorar las condiciones retributivas por lo que implica hacer ese esfuerzo. Ese es el segundo punto.

¿Y el primero?

Optimizar los quirófanos, es decir: la actividad del hospital en conjunto durante el turno asistencial, que es de mañana y tarde. Hasta donde he visto, ahora está bastante bien optimizado pero se puede mejorar y tenemos que ver cómo. Además, no tenemos que olvidar la colaboración con la sanidad privada.

En 2025 hubo algún incidente en el contrato de colaboración entre la Policlínica y Salud, ¿se puede hacer algún cambio desde aquí?

En esta área no se puede prescindir de la actividad privada porque —como he vivido desde hace 28 años— si no tenemos los recursos suficientes es muy difícil que podamos tomar decisiones tan rápido como en un hospital privado. Un compromiso mío es retomar ese diálogo, aquí necesito el apoyo de más arriba. Puedo hacer de interlocutor y espero tener una reunión con todas las partes. Quiero estar yo, como parte de mi equipo, clínica privada y servicios centrales para solucionar los problemas en los que se ha quedado enquistada entre los dos sistemas.