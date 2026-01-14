El álbum
Contacto cercano con pilotos como Toni Vingut
Los mejores pilotos pitiusos probaron el pasado domingo el circuito temporal de Can Bonet durante una jornada de exhibición. Un gran ambiente en el que los aficionados pudieron charlar con ellos, como por ejemplo con Toni Vingut (en la imagen), que les contó anécdotas sobre su reciente (y breve) paso por el Dakar.
