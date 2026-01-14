Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Distintivo ambiental para acceso FormenteraIbiza SaborsNuevo reloj Vara de ReyToni Roca presenta su libro
instagramlinkedin

El álbum

Contacto cercano con pilotos como Toni Vingut

Contacto cercano con pilotos como Toni Vingut | J.M.L.R.

Contacto cercano con pilotos como Toni Vingut | J.M.L.R.

Los mejores pilotos pitiusos probaron el pasado domingo el circuito temporal de Can Bonet durante una jornada de exhibición. Un gran ambiente en el que los aficionados pudieron charlar con ellos, como por ejemplo con Toni Vingut (en la imagen), que les contó anécdotas sobre su reciente (y breve) paso por el Dakar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents