Violencia machista
Minuto de silencio en el Consell de Ibiza por la última víctima de violencia de género confirmada en Baleares
El acto coincide con la firma del convenio entre el Consell y el IbDona para la cesión de un "piso puente", destinado a mujeres víctimas de violencia de género
Tras la firma del convenio entre el Consell Insular y el Instituto Balear de la Dona (IbDona) para la cesión de una vivienda que se convertirá en el primer "piso puente" de la isla, destinado a mujeres víctimas de violencia de género, el Consell convocó un minuto de silencio en la entrada de su sede para mostrar su rechazo frente a la violencia machista, tras confirmarse el segundo feminicidio de Baleares en 2025. La víctima, una mujer española de 30 años residente en Mallorca, fue hallada sin vida hace 11 meses en su residencia. Aunque inicialmente se apuntó a una sobredosis de droga, las investigaciones de la Policía Nacional concluyeron que se trata de un asesinato machista y detuvieron en la mañana de este lunes a la pareja de la víctima.
"De nuevo tenemos que lamentar la muerte de un mujer por violencia de género. Hay que ser contundentes y dedicar esfuerzos y políticas para romper esta dinámica. Tambien hacer memoria de estas 47 mujeres que en 2025 han sido asesinadas por sus parejas y exparejas", declaró Catalina Salom, presidenta del IbDona. Al acto acudieron autoridades políticas y las cuatro conselleras ejecutivas responsables de Igualdad de los consells insulares de cada isla.
