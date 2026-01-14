Cinco profesionales del turismo de Ibiza entre los 150 más influyentes de España

La isla de Ibiza se consolida como uno de los grandes referentes turísticos. Y lo confirma la presencia de cinco profesionales vinculados a la isla entre los más influyentes del sector en España, según el ranking de los 150+ influyentes del turismo elaborado por la consultoría especializada en el sector Sergestur.

Los Top Tourism Liders

En la primera parte del listado aparecen los Top Tourism Liders. Uno de ellos es Diego Calvo, ibicenco de origen que tras más de dos décadas formándose en grandes cadenas internacionales, decidió dar el salto y construir su propio universo junto al también ibicenco Tallyn Planells: Concept Hotel Group. Calvo, indican desde Sergestur, "huye del perfil clásico de empresario hotelero y ha acabado apareciendo en la lista Forbes de los más creativos, hasta en un videoclip de los Rolling Stones". En 2024, "su forma de entender la hotelería fue reconocida como la mejor del año".

Otro nombre ha destacar es Abel Matutes Prats, "una figura clave para entender la evolución del turismo en la isla". Desde la dirección de Palladium Hotel Group, fundada por su padre, el exministro Abel Matutes Juan, "ha liderado proyectos que cambiaron para siempre el mapa turístico de la isla, como Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, convertido en icono internacional". Su trayectoria, añaden en la justificación del reconocimiento, le ha llevado a presidir el grupo hotelero familiar, "uno de los grandes del país".

La lista también reconoce el papel de Eva Ballarín, "una de las voces más influyentes del turismo a nivel internacional". Su trabajo, destacan, "se mueve entre la estrategia y la innovación, una referencia en la reflexión sobre hacia dónde debe avanzar el sector y pone el foco en el propósito".

Los 150+ influyentes

Entre la segunda parte del ranking, que reúne a los 150 perfiles más influyentes, se encuentra Alicia Reina. Empresaria ibicenca con una sólida trayectoria, doctora en Turismo y experta en estrategia, "combina la dirección empresarial con la docencia y la divulgación". Al frente de Migjorn Ibiza y como CEO de Unic Restaurant —galardonado con Estrella Michelin—, Reina "es descrita como una forma de liderazgo que une gestión, conocimiento y compromiso con el territorio".

La lista de representación ibicenca la cierra Marc Rahola. En su descripción, Sergestur destaca "sus inicios en el mundo del turismo, empezó como recepcionista" en la empresa familiar, que comparte con su primo Abel Matutes Prats, y "acumuló experiencia internacional antes de apostar por un modelo hotelero diferente". Hoy, señalan, "lidera varios proyectos y marcas que comparten una mirada fresca sobre cómo se ofrece el turismo".

Cinco nombres, cinco maneras de entender el sector y una conclusión clara para la empresa: Ibiza no solo es destino, también es un laboratorio de ideas. Un lugar donde el turismo se reinventa desde la creatividad, la estrategia y una fuerte personalidad propia.