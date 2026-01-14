El chófer que denunció el enchufe del nuevo conductor de Prohens fue ordenanza en Ibiza

El jefe de Gabinete de la presidenta del Govern ha sido citado como investigado para declarar ante el Juzgado de Instrucción 3 de Palma por las supuestas irregularidades en el proceso de selección de un chófer que acabó beneficiando a un familiar. La cita, según ha avanzado este miércoles la Cadena Ser y han confirmado a Europa Press fuentes del procedimiento, es el próximo 24 de marzo.

La mano derecha de la líder del Ejecutivo tendrá que responder finalmente ante la jueza por el delito leve de prevaricación administrativa, aunque inicialmente la querella le imputaba tráfico de influencias y prevaricación. Fuentes del Ejecutivo autonómico han vuelto a defender que se trata de un nombramiento por libre designación siguiendo el procedimiento establecido, tal y como ya informó el portavoz del Gobierno el pasado diciembre en rueda de prensa al tener conocimiento de la querella.

El Govern, han añadido las mismas fuentes, ya ha dado también traslado de toda la documentación del expediente requerido por la administración de justicia, para esclarecer cualquier duda. El jefe de Gabinete, han avanzado, comparecerá para colaborar y esclarecer cualquier duda, desde la tranquilidad, han insistido, de que todo el procedimiento se ajusta al procedimiento establecido.

Cabe recordar que el procedimiento deriva de una querella en la que un funcionario acusa al jefe de Gabinete de la presidenta de idear un plan para modificar a posteriori las bases de un proceso de selección de chófer para que resultara beneficiado un familiar suyo que se había presentado al puesto junto a otros 200 aspirantes.

El funcionario, que a raíz de estos hechos presenta un cuadro ansioso depresivo desde hace dos años, considera que el jefe de Gabinete de la presidenta y el resto de acusados urdieron un plan "ilegal, injusto y arbitrario" para conseguir un puesto de trabajo a su familiar, a través de la manipulación de una convocatoria pública de empleo para la cobertura de la plaza de conductor.

Tres décadas de carrera

Según se recoge en la querella, el funcionario reclamante, chófer en el Govern desde 2008, aprobó en 1992 unas oposiciones convocadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que le llevaron a instalarse en Ibiza como ordenanza. A los pocos años se trasladó a Mallorca con su familia.

Más tarde, en 2003, consiguió plaza como funcionario de carrera para prestar servicios como conductor en la conselleria de Hacienda, y en el año 2008 pasó al área de Presidencia, que contaba en total con cinco conductores, tres directamente al servicio de la presidencia de la Comunidad Autónoma y otros dos en el conocido como 'servicio de incidencias', para dar cobertura a visitas u otras instituciones, además de cubrir bajas de los primeros. Hasta 2013 permaneció en este último servicio y por una jubilación paso al servicio directo del presidente, donde trabajó con José Ramón Bauzá y con Francina Armengol.

Sorpresa en el proceso de selección

Fue en otoño de 2023, según dice la querella, cuando un compañero estaba de baja y Jurado comunicó la voluntad de cubrir ese puesto, momento en que arranca el proceso selectivo objeto de la polémica, creyendo que se escogería a alguien del cuerpo de conductores. Sin embargo, la "sorpresa" llegó cuando el 31 de octubre de 2023 se publicaron en el BOIB, a propuesta de la directora gerente de la EBAP, las bases de una selección del puesto mediante oferta genérica.

Entre los 200 aspirantes figuraba el que acabaría resultando beneficiado, hijo de un primo del jefe de Gabinete de la presidenta, aunque no quedó en primer lugar. A juicio del funcionario querellante, tras la baremación de todos los aspirantes, "sorpresivamente" se realizó una modificación en las bases para introducir una variación consistente en la obligatoriedad de presentar un currículum vitae junto al resto de documentación y añadiendo que la sección "se hará a favor de la persona que la Secretaria General encuentre más adecuado", aplicando así una libre designación.

A tal fin, continúan, se aprobó el 21 de noviembre una instrucción para fijar los criterios y las pautas para seleccionar personal funcionario interino mediante oferta genérica del BOIB, lo que para el demandante es "falaz y tendencioso". Para el funcionario, Jurado y el resto de acusados se valieron "injusta y arbitrariamente" de esta instrucción para manipular el proceso selectivo al comprobar que el finalmente beneficiado no había salido ganador de la convocatoria de méritos.

A grandes rasgos, el chófer cree que se aplicaron "ilegal y criminalmente" criterios que no correspondían con el supuesto, ya que se trataría de un proceso de selección por vía de concurso de méritos y no de libre designación.

Siniestro total

La querella apunta, además, que el hecho de que el finalmente beneficiado no contaba con los méritos ni experiencia necesarios para el puesto, quedó demostrado en que poco después protagonizó un accidente que dejó el vehículo siniestro total.

Al mismo tiempo, después del nombramiento, el querellante y otro conductor fueron apartados de Presidencia del Govern para pasar a prestar servicio en la conselleria de Presidencia. Este traslado estaría detrás del deterioro sufrido en su salud mental.