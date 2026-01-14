Educación
La relación de la microbiota con la capacidad de concentración y la Inteligencia artificial en las charlas familiares de Sant Josep
El maestro César Bona y la dietista Estrella Alba participarán en el ciclo de Charlas para Familias
El Ayuntamiento de Sant Josep pone en marcha, por segundo año consecutivo, el Ciclo de Charlas para Familias 2026, una iniciativa gratuita dirigida a familias y referentes educativos con el objetivo de ofrecer herramientas ante los retos emocionales, educativos y de salud que afrontan niños, niñas y adolescentes en la actualidad.
El ciclo se celebrará en el Centro de Cultura Can Jeroni y contará con cuatro charlas abiertas al público, impartidas por profesionales con amplia experiencia en los ámbitos de la educación, la salud y el acompañamiento familiar. Las sesiones abordarán cuestiones clave como el acompañamiento emocional en la infancia, el impacto de la inteligencia artificial en la educación, la relación entre alimentación y rendimiento académico, y la salud mental durante la adolescencia.
La concejala de Acción Social, Familia e Igualdad, Marilina Serra, ha destacado que “este ciclo es una oportunidad para reforzar las herramientas emocionales y educativas de las familias, fomentando un espacio de apoyo, aprendizaje y bienestar para toda la comunidad”.
Programación
La programación arrancará el 21 de enero con una charla centrada en el acompañamiento emocional en la infancia, a cargo de Alejandra Melús, experta en inteligencia emocional y atención temprana.
El 18 de febrero, el maestro, escritor y conferenciante César Bona ofrecerá la ponencia titulada 'El arte de ser humanos en tiempos de la inteligencia artificial', en la que reflexionará sobre los valores y el papel de la educación en un contexto marcado por el cambio tecnológico.
El 25 de marzo, la dietista y especialista en nutrición integrativa Estrella Alba abordará la relación entre nutrición, microbiota, rendimiento y concentración, una temática de creciente interés tanto para las familias como para los centros educativos.
El ciclo concluirá el 22 de abril con una charla sobre adolescencia y salud mental, impartida por la psicopedagoga y conferenciante Sonia López, que ofrecerá claves para detectar situaciones de malestar emocional y acompañar a los adolescentes desde la serenidad, reforzando el vínculo familiar.
Todas las charlas serán de entrada libre hasta completar aforo. Además, para facilitar la participación y la conciliación familiar, el Ayuntamiento ofrecerá servicio de guarda y custodia para niños y niñas a partir de 3 años, previa notificación.
