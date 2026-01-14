La Catedral de Ibiza cierra al público: ni visitas ni culto hasta final de marzo

La Catedral de Ibiza permanecerá cerrada al público durante los próximos meses para llevar a cabo diversos trabajos de restauración que, según la previsión del Obispado, concluirán antes de la Semana Santa, que este año se celebra del 29 de marzo al 5 de abril.

En concreto, se va a llevar a cabo la reparación de los motores de las vidrieras de la nave central, además de otras intervenciones que, “por seguridad”, requieren que el templo permanezca cerrado tanto para las visitas como para el culto, según ha informado la diócesis.

Andamio colocado en la Catedral de Ibiza para los trabajos de restauración / César Navarro Adame

Ante esta situación, el obispo de Ibiza, Vicent Ribas Prats, ha firmado un decreto por el que se trasladan provisionalmente el culto y las acciones litúrgicas capitulares de la Catedral a la parroquia de San Pedro (el Convent). Este cambio se mantendrá hasta la finalización de los trabajos de restauración, con el objetivo de garantizar la continuidad de la vida litúrgica y capitular vinculada a la Catedral.

Desde el Obispado se invita a los fieles a tener en cuenta este traslado y a seguir participando en las celebraciones que se desarrollarán en la parroquia de San Pedro mientras duren las obras.