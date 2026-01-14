Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Violencia de género

Catalina Salom: "El machismo es una violencia muy personal, la ayuda a las mujeres debe ser personalizada"

La directora del IbDona, Catalina Salom, destaca la importancia de personalizar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, dada la diversidad de sus situaciones personales

Catalina Salom, en la firma el convenio con el Consell Insular

Catalina Salom, en la firma el convenio con el Consell Insular / Consell Insular

Claudia Marí Prats

Claudia Marí Prats

Ibiza

Catalina Salom, presidenta del Instituto Balear de la Dona (IbDona), acaba de fimar un convenio con el Consell Insular en el que se otorga a la Oficina de la Dona de Ibiza un primer "piso puente", para mujeres víctimas de violencia de género con lo que ella denomina, "una doble o triple vulnerabilidad".

"Nosotros, cuando hablamos de mujeres con una doble o triple vulnerabilidad, nos referimos a que, además de padecer violencia de género, tienen otras circunstancias no asociadas", explica Salom. Entre estas otras circunstancias, la directora del IbDona habla de transtorno de salud mental o consumo de sustancias, "un factor de riesgo más que hace que sea más difícil que estas personas lleguen a los recursos", añade Salom. En estos casos son los servicios sociales quienes "normalmente" se encargan de la detección de estas mujeres, además de "los centros de salud, a través de las mesas locales de coordinación de las violencias machistas", cuenta Salom. "Queremos incluirlas en nuestra red y tenerlas de alguna manera conectadas durante todo el proceso hasta su autonomía".

Entre las situaciones a las que se enfrentan estas mujeres, "hay de todo tipo, desde mujeres solas a mujeres con hijos, lo que hace que cada una tenga una peculiaridad muy diferente". "La violencia machista es un tipo de violencia muy personal, al tener muchas causas y procesos, por lo que toda la red de apoyo y los recursos deben ser personalizados", concluye Salom.

