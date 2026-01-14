Catalina Salom: "El machismo es una violencia muy personal, la ayuda a las mujeres debe ser personalizada"

Catalina Salom, presidenta del Instituto Balear de la Dona (IbDona), acaba de fimar un convenio con el Consell Insular en el que se otorga a la Oficina de la Dona de Ibiza un primer "piso puente", para mujeres víctimas de violencia de género con lo que ella denomina, "una doble o triple vulnerabilidad".

"Nosotros, cuando hablamos de mujeres con una doble o triple vulnerabilidad, nos referimos a que, además de padecer violencia de género, tienen otras circunstancias no asociadas", explica Salom. Entre estas otras circunstancias, la directora del IbDona habla de transtorno de salud mental o consumo de sustancias, "un factor de riesgo más que hace que sea más difícil que estas personas lleguen a los recursos", añade Salom. En estos casos son los servicios sociales quienes "normalmente" se encargan de la detección de estas mujeres, además de "los centros de salud, a través de las mesas locales de coordinación de las violencias machistas", cuenta Salom. "Queremos incluirlas en nuestra red y tenerlas de alguna manera conectadas durante todo el proceso hasta su autonomía".

Entre las situaciones a las que se enfrentan estas mujeres, "hay de todo tipo, desde mujeres solas a mujeres con hijos, lo que hace que cada una tenga una peculiaridad muy diferente". "La violencia machista es un tipo de violencia muy personal, al tener muchas causas y procesos, por lo que toda la red de apoyo y los recursos deben ser personalizados", concluye Salom.