Cultura
Can Ventosa acoge esta semana la Gran Gala del festival Vine al Villangómez
El evento musical se celebrará jueves y viernes a partir de las 20.30 horas
El Ayuntamiento de Ibiza celebrará este jueves 15 y viernes 16 de enero la Gran Gala del festival Vine al Villangómez, un evento musical de entrada gratuita que tendrá lugar en Can Ventosa a partir de las 20.30 horas en ambas jornadas.
Según ha informado el Consistorio, las dos sesiones reunirán sobre el escenario a los artistas que han participado en las distintas citas previas del festival, celebradas en el barrio de Cas Serres, en el parque Marià Villangómez, con el objetivo de poner en valor el talento joven y local.
La gala del jueves 15 contará con las actuaciones de Jordi and the Band, Ivory Melodies, Cris i Joaquín Garli y Juanjele, en una velada marcada por la diversidad de estilos y propuestas.
La clausura, el viernes 16, promete “una noche llena de talento y variedad artística” con los conciertos de Perros Viejos (Charo, Iván y Óscar), Paco Araque, Chloe Araque, Blue Yatoo, Ídolos de Barro y Music 4 Life.
“Con esta Gran Gala, el Vine al Villangómez se consolida como una iniciativa de promoción y visibilización de la creatividad musical en Ibiza, fomentando la participación de artistas emergentes y el reconocimiento del talento local”, ha señalado la concejala de Cultura, Carmen Domínguez.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una patrulla de la Policía Local de Ibiza estrella su coche en Vara de Rey al acudir a salvar la vida de una mujer
- Herido grave tras ser atropellado por un coche a gran velocidad en Ibiza
- La feria de atracciones de Navidad de Ibiza no cierra
- María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, habla sobre su relación más tóxica: 'Viví todo tipo de horrores
- Expectación en Ibiza ante el juicio a una conductora que atropelló mortalmente a una joven y se dio a la fuga
- Fallece en Ibiza Daniel Moreno, profesor y exdirector del colegio Sa Blanca Dona y la Escola d'Adults
- Puerto de Ibiza: 3,4 millones de euros para reparar deficiencias en la construcción del dique de es Botafoc
- Ibiza registra la mañana más fría del invierno