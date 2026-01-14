Can Ventosa acoge esta semana la Gran Gala del festival Vine al Villangómez

El Ayuntamiento de Ibiza celebrará este jueves 15 y viernes 16 de enero la Gran Gala del festival Vine al Villangómez, un evento musical de entrada gratuita que tendrá lugar en Can Ventosa a partir de las 20.30 horas en ambas jornadas.

Según ha informado el Consistorio, las dos sesiones reunirán sobre el escenario a los artistas que han participado en las distintas citas previas del festival, celebradas en el barrio de Cas Serres, en el parque Marià Villangómez, con el objetivo de poner en valor el talento joven y local.

La gala del jueves 15 contará con las actuaciones de Jordi and the Band, Ivory Melodies, Cris i Joaquín Garli y Juanjele, en una velada marcada por la diversidad de estilos y propuestas.

La clausura, el viernes 16, promete “una noche llena de talento y variedad artística” con los conciertos de Perros Viejos (Charo, Iván y Óscar), Paco Araque, Chloe Araque, Blue Yatoo, Ídolos de Barro y Music 4 Life.

“Con esta Gran Gala, el Vine al Villangómez se consolida como una iniciativa de promoción y visibilización de la creatividad musical en Ibiza, fomentando la participación de artistas emergentes y el reconocimiento del talento local”, ha señalado la concejala de Cultura, Carmen Domínguez.