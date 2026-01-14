Salud matiza que sí subvencionará el carné de conductor de ambulancia de Ibiza

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha matizado que sí subvencionará el carné de conducir tipo C para los técnicos de ambulancias de transporte no urgente en Ibiza, después de que la Unión Sindical y Técnicos Sanitarios (USAE) denunciara que la medida aprobada por Ib-Salut solo beneficiaría a Mallorca.

Según ha explicado Salud, la licitación se ha planteado con un determinado modelo contractual para Mallorca por el volumen económico y el número de plazas, mientras que en Ibiza se articulará mediante “otro modo contractual administrativo”, al ser diferente el importe previsto. En este sentido, el Área de Salud precisa que el expediente para las Pitiusas se está redactando actualmente.

La planificación, según la misma fuente, pasa por un contrato menor para Ibiza y otro contrato menor para Menorca, mientras que el procedimiento de Mallorca se tramita por una vía de contratación distinta por el mayor volumen. “Se ha planteado así para Mallorca por el volumen. Para Ibiza se realizará a través de otro modo contractual administrativo, teniendo en cuenta que el volumen económico será diferente”, indican desde el Área de Salud.

Además, Salud subraya que la formación será gratuita para los trabajadores en todas las islas, en respuesta a la controversia generada tras el comunicado de la USAE.

La denuncia del sindicato

La USAE había criticado que, según les habría trasladado recursos humanos de Ib-Salut, las 50 subvenciones concedidas para facilitar el acceso al permiso C, necesario para conducir las nuevas ambulancias adquiridas, estarían destinadas exclusivamente a Mallorca, sin partida para Ibiza y Menorca.

El sindicato lamentaba que, a su juicio, se trate de “otra muestra” de desigualdad entre trabajadores y advertía de que, aunque Mallorca concentre más actividad, Ibiza y Menorca también cuentan con técnicos que necesitan el carné para poder conducir los nuevos vehículos. Por ello, reclamaban que, aunque la ayuda fuera menor, se reservase un porcentaje para las otras islas.

Salud sostiene que la tramitación para las Pitiusas no queda fuera, sino que se canalizará con una fórmula administrativa distinta y con contratos menores adaptados al importe correspondiente.