Alberto Yagüe, propietario de un restaurante devorado por el fuego en Ibiza: "La pérdida ha sido bastante gorda"

Siete meses después del incendio que arrasó varios locales en Platja d'en Bossa, el panorama en la zona arrasada sigue siendo desolador y los propietarios aún esperan ayudas. Alberto Yagüe, dueño del restaurante Sa Sal, que apenas llevaba un año cuando se lo comió el fuego, explica a Diario de Ibiza que "la pérdida ha sido bastante gorda" y que el "paso de los meses" hace que esa enorme dimensión se vaya asimilando cada vez más. Sin embargo, eso no le ha quitado la ilusión de volver a levantar el negocio desde sus ruinas actuales.

"Nuestra intención es continuar. De hecho, estamos pidiendo presupuestos a diferentes empresas de construcción porque hemos encargado un proyecto de reconstrucción que ya está hecho. Así que la idea es continuar, sí", reitera.

El pasadizo que hizo de cortafuegos junto a S'espardell / Vicent Marí

Su propósito es reabrir el restaurante "cuanto antes", aunque es consciente de que "los tiempos en Ibiza son complicados", en el sentido de que "hay muchas empresas que ya tienen todo cogido y no se comprometen o que no quieren pillarse los dedos". Reconoce que estar de vuelta para la próxima temporada será complicado, pero tampoco lo descarta por completo.

Además de la reconstrucción de Sa Sal y de la gestión del otro restaurante que regenta, el Mudita de Sant Antoni, Yagüe también está inmerso en otra tarea fundamental, la "odisea" que está viviendo con los seguros, ya que hasta ahora solo ha cobrado "un pequeño adelanto". "Son procedimientos bastante complejos y de importes muy altos, por eso revisan todos lo seguros a la vez. En teoría están cerrando ya el caso, pero aún no tenemos nada. Espero que no tarden mucho, la verdad", reclama.

Incendio fatal

El local de Yagüe fue donde se inició aquel 10 de junio de 2025 el incendio monstruoso que devoró tres locales comerciales en Platja d'en Bossa, dejó otro muy afectado y obligó a la evacuación de decenas de personas en el edificio Bossamar, que también estuvo cerca de acabar convertido en un montón de cenizas.

Guillermo Sáez

Pasear por la zona cero del incendio sigue siendo lo más parecido a visitar un viejo escenario de guerra. Se puede entrar sin mayor problema en el interior de los tres locales arrasados, como bien sabe un joven que, vestido con un chaleco reflectante y casi agarrado a su bicicleta para que no se la roben, dormía este martes por la mañana en el suelo del antiguo restaurante Sa Sal, donde comenzó el incendio provocado por un hombre y una mujer que continúan ingresados en prisión preventiva.