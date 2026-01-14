Alberto Pérez, propietario de un restaurante quemado en Ibiza: "El incendio fue una desgracia, pero también una oportunidad de empezar un nuevo camino"

El restaurante s'Espardell, que servía comida típica ibicenca, fue otro de los locales arrasados por el incendio del 10 de junio de 2025 en Platja d'en Bossa. Ya nunca volverá a su lugar original, pero sí tiene previsto abrir de nuevo en el centro de Ibiza, tal y como desvela Alberto Pérez en "primicia" para este periódico.

"Justamente este martes he firmado para abrir un local nuevo. Será un sitio más pequeño y estará parte de la plantilla que teníamos. Le vamos a dar la vuelta a la carta para ser un sitio de tapeo, más informal, como lo que se lleva ahora en el centro de Ibiza. En vez de S'Espardell comida típica ibicenca, S'espardell gastrobar, o algo así", cuenta sobre este nuevo proyecto que espera arrancar en febrero donde antes estaba el extinto Bidebide, en la calle Josep Maria Quadrado.

Porque no hay duda de que el incendio "fue una desgracia", pero también "una oportunidad de empezar un nuevo camino, de hacer algo nuevo". "Siempre que pasa algo malo hay que reiventarse, y eso es lo que hemos hecho nosotros: reinventarnos", subraya.

Pérez explica que sigue en plena pugna con los seguros para recibir un esperado alivio económico que va "muy lento". "Todos sabemos cómo funcionan los seguros y no nos queda otra que tener paciencia. Lo bueno de tanta paciencia es que he tenido mucho tiempo para pensar y hacer cosas nuevas", dice con esperanza.

Respecto a las dos personas que provocaron el incendio, y que fueron capturadas por la Guarda Civil cuando escapaban en un ferri rumbo a Valencia, el responsable de S'Espardell confía en que "tengan su merecido dentro de la legalidad", pero aclara que no es algo que le preocupe en este momento. "Al final, cada uno tiene que seguir su camino. No podemos vivir de lo que pasó y ya sabemos que, por parte de ellos, nosotros no vamos a recuperar nada. Tenemos que tirar para adelante y ya está", cierra.