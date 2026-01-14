Adjudicada la redacción del proyecto de la futura sede de Emergencias de Ibiza

El Govern "continúa avanzando" en la creación del nuevo Centro de Gestión de Emergencias en Ibiza y Formentera, que se ubicará en un edificio de Sa Coma cedido por el Consell de Ibiza, según indica la conselleria de Presidencia en una nota. Cumpliendo los plazos previstos, apuntan, "ya se ha adjudicado el contrato de redacción del proyecto por un importe de 149.377,60 euros". La empresa adjudicataria, Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix S.L.P., dispone de un plazo de cuatro meses para entregar el proyecto de ejecución.

Este miércoles por la mañana se celebró una reunión entre representantes del Govern y la empresa concesionaria. En concreto, participaron el director general de Emergencias, Pablo Gárriz; la gerente de la entidad pública empresarial Gestión de Emergencias de las Illes Balears (GEIB), Francisca González, así como técnicos especialistas en Emergencias. Durante el encuentro, realizaron una primera visita a las instalaciones de sa Coma para "certificar sobre el terreno los ejes y objetivos fundamentales del proyecto, así como para valorar todas las posibilidades que ofrece el edificio a reformar". A la visita también asistió Marilina Ribas, consellera insular de Juventud, Participación Ciudadana y del Parque Insular de Servicios de sa Coma.

El pabellón número 304

El edificio que acogerá el futuro centro es el número 304 del Parque Insular de Servicios de Sa Coma. El Govern, a través de GEIB, firmó el pasado mes de julio una cesión demanial, gratuita y por un periodo de 20 años con el Consell Insular de Ibiza.

La inversión prevista por parte del Govern asciende a 1.866.000 euros. El proyecto culminará con la creación del nuevo centro de gestión y coordinación de emergencias en Ibiza. Será el GEIB quien asuma la rehabilitación y adecuación del edificio, así como las obras necesarias para adaptarlo a las funciones específicas de gestión de emergencias, previa autorización del Consell Insular.

La comitiva política y ténica, durante la visita al futuro centro de emergencias de Ibiza. / CAIB

El nuevo edificio cuenta actualmente con una superficie construida de 390 metros cuadrados y está concebido para acoger equipamientos estratégicos supramunicipales que den respuesta a las necesidades actuales de Ibiza y Formentera. El proyecto contempla la construcción de una nueva planta, lo que "permitirá incrementar la superficie construida de 390 a 780 metros cuadrados".

Entre las dotaciones previstas destacan habitaciones con baño para el personal que pueda desplazarse en caso de emergencia, una zona de vestuarios, un área de almacén, una sala de descanso, oficinas para el personal de GEIB, una sala de coordinación y de crisis, así como una marquesina exterior destinada a los vehículos de emergencias.

Actualmente, la isla de Ibiza dispone únicamente de un espacio compartido de unos 70 metros cuadrados, ubicado en otro edificio del mismo antiguo acuartelamiento militar de Sa Coma, una situación que resulta insuficiente ante las crecientes necesidades de la isla, derivadas de su carácter insular y de su complejidad territorial y poblacional.

Con esta actuación, "el Govern reafirma así su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y la mejora continua de los servicios públicos en todo el territorio, garantizando la igualdad de acceso y la calidad en la atención de emergencias en todas las islas".