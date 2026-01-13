El drama del alquiler en Ibiza: "Nos fuimos de la isla porque no queríamos pagar un sueldo y parte de otro"

La vivienda se ha convertido en el principal problema para quienes viven y trabajan en Ibiza. Muchos residentes en la isla pagan porcentajes muy cercanos al 100% de sus ingresos mensuales por alquilar un piso. Así se desprende de la reciente consulta lanzada por Diario de Ibiza en sus redes sociales. Ante la pregunta "¿Qué porcentaje de tu sueldo dedicas a la vivienda?", la respuesta de la comunidad ha sido unánime y desoladora: la cifra del 30%, considerada el umbral de salud financiera, es una utopía para la mayoría de los ibicencos.

Porcentajes que asfixian

La mayoría de los usuarios que responden en la encuesta abierta hablan de cifras críticas: entre el 50% y el 75% de sus ingresos netos se van directamente al pago del alquiler. Algunos casos extremos aseguran que el pago de la renta se lleva el 100% del salario (o más), lo que les obliga a buscar un segundo empleo o plantearse abandonar la isla.

"Nos fuimos de la isla porque no queríamos pagar un sueldo y parte de otro", lamenta uno de los lectores, mientras otros señalan que el porcentaje se dispara si se suman los gastos de suministros como luz y agua.

"Mi hijo ha nacido aquí y con trabajo todo el año se ha tenido que ir para formar su familia y es una pena que esté pasando esto", apunta otra lectora en el debate, en el que también intervienen aquellos que señalan que, ante esta situación, han optado por vivir en una autocaravana.

Compartir por obligación

Otra de las realidades que afloran en las respuestas es la necesidad de compartir casa para que el porcentaje del sueldo que se destina a la vivienda no sea del 100%. Muchos residentes indican que, a pesar de tener contratos fijos se ven obligados a alquilar habitaciones o compartir gastos con desconocidos porque el precio de un apartamento individual supera, en muchos casos, el salario base de un trabajador del sector servicios.

"El alquiler está a 1.600 euros y ya saben cuánto se gana aquí", comenta otro lector, que añade que lo que hay que preguntarse es "qué estan haciendo las autoridades por regular un precio justo".

En Ibiza "los sueldos deberían ser más altos o los precios más asequibles", sentencia una lectora.