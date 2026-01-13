Vino y helado de kilómetro cero: dos miradas sobre el producto local en Ibiza

La apuesta por el producto local abarca una amplia variedad de alimentos y sectores dentro del ámbito gastronómico y va más allá de la oferta de los restaurantes convencionales. Prueba de ello es el caso de la bodega Can Maymó, que ofreció algunos de sus vinos de kilómetro cero al centenar de asistentes a la presentación de la nueva imagen de Ibiza Sabors. Uno de sus delegados es el joven ibicenco de 27 años Toni Costa, quien reconoce que "parece que la gente de Ibiza no siente el vino local como algo propio".

Aunque Costa lamenta la falta de sentimiento de pertenencia en el ámbito vinícola, considera que esta situación no se da en otros sectores: "A diferencia del producto que ofrecemos, hay otros también autóctonos que la gente de la isla sí suele valorar como propios, como es el caso de la sobrasada o el flaó". Ante ello, apunta una posible explicación: "Quizá esto se deba a que no se cultiva vino en Ibiza desde hace tanto tiempo como otros productos o en otras zonas".

"Es una lástima la situación del sector vinícola ibicenco"

Costa no puede ocultar su decepción ante este panorama: "Es una lástima. De hecho, la mayoría de los restaurantes de Ibiza no incluyen vinos locales en sus cartas, pese a tratarse de un producto que no se estropea a corto plazo". Y añade una sugerencia: "No hace falta que de golpe adquieran seis referencias distintas de vinos de kilómetro cero, pero pueden empezar con una y luego ir variando y experimentando con otras".

Los asistentes degustan hamburguesas de cerdo ibicenco con sobrasada. / J.A. Riera

A pesar de las palabras pesimistas de Costa, su testimonio también deja espacio para el optimismo, aunque con matices: "Están cambiando los tiempos. Es cierto que en los últimos años se está valorando cada vez más el producto local y parece que es una tendencia al alza entre los comercios. Eso sí, no creo que los consumidores lo estén valorando más".

Costa representa a una de las empresas gastronómicas vinculadas a la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (Pimeef) que forman parte de Ibiza Sabors. A pocos metros, se encuentra otro de los comercios en la misma situación y que, además, también participa en la confección de la degustación, como es el caso de Daniel Galiana, un joven ibicenco que representa a la quinta generación de la heladería Los Valencianos y que ofrecía, durante la ceremonia, un peculiar helado que combinaba sabores de limón de la isla con hierbas ibicencas.

Galiana explica que "siempre" han trabajado con productos locales y que en los últimos años lo han hecho todavía más, ya que "aproximadamente el 50%" de los helados que elaboran se hace con productos de kilómetro cero. "De los 70 tipos de helados que elaboramos, prácticamente 35 están confeccionados con productos de aquí", añade.

Aunque el vínculo con el producto local en las creaciones de la heladería Los Valencianos no es ninguna novedad, sí lo es el helado de limón —"uno de los productos más clásicos de Ibiza"— combinado con hierbas ibicencas. "Nos propusieron hacer algo nuevo y accedimos", reconoce el joven.

Para Galiana, "la gente valora la calidad del producto local, aunque debería visibilizarse más", y señala algunas de las ventajas que presenta este tipo de producto: "Muchas veces se piensa que es más caro, pero no siempre es así. De hecho, hay ocasiones en las que incluso es más barato. Además, es mucho más sabroso y de mayor calidad, aunque la gente tiene que acostumbrarse a ello".

Una manera de apoyar a los productores locales

Aunque el sector vinícola y el heladero no tienen, a priori, prácticamente nada que ver, tanto Costa como Galiana representan dos negocios unidos por Pimeef e Ibiza Sabors. Si bien las palabras de ambos jóvenes reflejan que la situación todavía no es todo lo idílica que les gustaría, se muestran optimistas con el futuro inmediato y consideran que hay margen de mejora. Además, coinciden en que, al margen de las ventajas que conlleva este tipo de producto tanto para los establecimientos como para los clientes, apostar por él es también una forma de apoyar a los productores locales.