El escritor Toni Roca: «Ibiza en los 60 era más tranquila, pero tampoco era un paraíso idílico»

En su último poemario, ‘It Was a Very Good Year’ (Ediciones Aïllades), Toni Roca (Palma, 1944) bucea en sus recuerdos personales para rescatar momentos, lugares, personas y la banda sonora de su juventud. El escenario principal es la Ibiza de los años 60 y principios de los 70, pero también aparecen su Mallorca natal y Barcelona. «Es un retrato sentimental», dice el poeta y articulista de Diario de Ibiza, que hoy a las 20.15 horas presentará su nueva obra en la Biblioteca Municipal de Can Ventosa, en Vila, con su editor, Ramon Mayol.

¿Qué le impulsó a escribir ‘It Was a Very Good Year’?

Me apetecía hacer una especie de memorias concentrándome en los años 60, que es cuando Ibiza empezó a abrirse al mundo. Para mí ‘It Was a Very Good Year’ es un retrato sentimental de aquella década y de principios de los 70 y también es un homenaje a Frank Sinatra, que es uno de mis cantantes preferidos. Por eso he escogido uno de sus temas para titular y abrir la obra. La traducción de la canción la hizo Bernat Joan. El poemario lo empecé hace dos o tres años, al mismo tiempo que escribía otros dos libros, algo que no se debería hacer y que no creo que ningún poeta aconseje.

La imagen de Toni Roca que ilustra la portada de su último poemario. / Imagen cedida por Edicions Aïllades

Me gustaría saber algo más del retrato suyo que ilustra la portada. ¿Recuerda dónde y cuándo se lo hicieron?

La foto me la hicieron unos periodistas de Televisión Española que viajaron a la isla para hacer un reportaje sobre lo que quedaba de la Ibiza hippie. Fui una de las personas a la que entrevistaron. Fue en 1974, yo tenía 30 años.

¿Cómo era Toni Roca a los 30 años?

Como el de ahora. No he cambiado nada. Supongo que algunos defectos se han acentuado y algunas cualidades se han mantenido, más o menos.

¿Era un joven soñador?

Sí, bastante. Soñaba, sobre todo, con la muerte de Franco, que parecía que nunca iba a llegar y cuando ocurrió estaba borracho y no me enteré. Lo que me gustaba más en aquellos tiempos era leer y beber.

¿Cómo recuerda la Ibiza de la década de los 60?

Era una Ibiza más tranquila que la actual, pero tampoco era el paraíso idílico que algunos han contado. Por lo que he podido leer, paraíso lo debió ser en los años 30, pero se pasaba más hambre. Para mí, el desastre urbanístico de Ibiza comenzó a principios de los años 80. Hasta entonces el desarrollo había sido tranquilo y pausado, pero en los 80 apretaron el acelerador y no han parado. Y no creo que lo hagan.

El cartel de la presentación de 'It Was a Very Good Year'. / Edicions Aïllades

Los versos de su nueva obra destilan añoranza del pasado...

Sí, pero no es añoranza de aquella Ibiza de los 60, sino añoranza de mi juventud, como le pasa a todo el mundo, pero tampoco me mortifico con eso ni me voy quejando.

En un par de poemas habla de su fallecimiento. ¿No le da respeto imaginar su propia muerte, como hace en ‘La mort del poeta emèrit’?

No, porque al final del poema digo que mi muerte no existe. La verdad es que pienso en la muerte casi cada día, aunque no de una forma obsesiva.

Saltemos a temas más luminosos. Como es habitual en su obra, ‘It Was a Very Good Year’ está lleno de referencias cinematográficas y, sobre todo, musicales. ¿Qué papel juegan y han jugado la música y el séptimo arte en su vida?

Han jugado un papel muy importante, sobre todo, el cine, que es lo que más me gusta, creo que más que la literatura. Después va la música, la de los grupos de aquella época que retrato en el poemario. El séptimo arte me ha aportado algunas vivencias y muchas influencias. En cambio, la música no me ha influenciado tanto, pero me ha demostrado lo sentimental que puedo llegar a ser.

«No soy de la opinión de que cualquier tiempo pasado fue mejor, lo que vale es el ahora»

También tienen un lugar relevante en ‘It Was a Very Good Year’ los escenarios. Aparecen en el libro lugares tan emblemáticos como la heladería Los Valencianos o el bar La Oveja Negra, que seguro traerán muchos recuerdos a los lectores...

Sí. Hago referencias a bares, discotecas, terrazas, lugares que son importantes en mi memoria sentimental y a los que iba mucho, como La Oveja Negra, que en los años 60 se consideraba, más que un bar, una discoteca, aunque no tuviera nada que ver con las de ahora. Todos esos establecimientos que cito han desaparecido o han cambiado de nombre, el único sitio que queda abierto de aquella época es la heladería Los Valencianos.

Buena parte de los poemas están dedicados. Aparecen muchos nombres conocidos como los de Jean Serra, Iolanda Bonet, Joan Marí Tur 'Botja', Fanny Tur, Julio Herranz, Ben Clark, Pilar Costa...

Sí, quería tener una atención con todas esas personas. Nombro a amigos, conocidos e incluso a alguna novia.

¿Con qué poema del libro le gustaría acabar esta entrevista?

Con el que se titula como el conocido tema del Dúo Dinámico ‘Quince años tiene mi amor’, una canción muy representativa de aquella época. Antes de terminar sí me gustaría comentar que, aunque hayamos hablado mucho del pasado, no pienso que aquellos tiempos fueran mejores que ahora. Lo importante es el presente. Lo que vale es este momento, porque el pasado está manipulado y el futuro no se sabe.