Los socialistas vuelven a exigir la dimisión «inmediata» del presidente del Consell

El secretario general de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE), Vicent Roselló, ha vuelto a exigir este lunes la dimisión inmediata del presidente del Consell, Vicent Marí, a raíz de la resolución de la Audiencia Provincial de Palma que ordena la continuación del procedimiento judicial hasta la celebración del juicio oral. «Cada día que pasa, con Vicent Marí aferrándose al cargo, se agrava el descrédito y el desprestigio de las instituciones públicas y, especialmente del Consell de Ibiza», ha advertido Roselló después de la celebración de la primera reunión del año de la Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista ibicenca.

El secretario general del PSOE en Ibiza ha denunciado el silencio del Partido Popular ante esta situación: «El señor Vicent Marí continúa al frente del Consell como si nada, como si tener que sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio por presuntos delitos de corrupción y coacciones a la interventora fuera compatible con presidir la institución más importante de nuestra isla».

Roselló ha criticado especialmente la actitud de Vicent Marí, que «se apresuró a salir públicamente hace un año, en un acto de enorme teatralización, cuando se conoció el archivo provisional de la causa, a decir que todo había sido una operación del PSOE y de la Oficina Anticorrupción», pero ahora, después de que la Audiencia Provincial haya tumbado el archivo y ordenado enviarlo a juicio, «no sale a dar ninguna explicación».

El secretario general socialista también ha criticado el «silencio» de los alcaldes del PP y de la misma presidenta del Govern balear, Marga Prohens, de quien no se ha «escuchado ninguna palabra», así como a los alcaldes del PP de la isla que hace un año arroparon a Marí cuando habló de «montajes» y de «intereses partidistas».

«Todos callan. Y el silencio, en política, también es una forma de complicidad», ha sentenciado Roselló, que ha denunciado «la doble vara de medir» del PP: «Cuando afecta a otros, son los primeros en exigir dimisiones inmediatas. Pero cuando afecta los suyos, miran hacia otro lado».

El líder socialista ha insistido en la «extrema gravedad» de los hechos que se imputan a Vicent Marí, como adjudicar a la empresa de una exregidora suya 250.000 euros sin los controles públicos que marca la ley para los contratos de emergencia.