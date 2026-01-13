Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siniestro total en Ibiza: un coche se sale de la vía, derriba una caseta agrícola y queda incrustado en los muros

El accidente se produjo esta madrugada en la carretera de Sant Rafel a Santa Agnès

Vídeo: Un coche se sale de la vía en Ibiza, derriba una caseta agrícola y queda incrustado entre los restos de los muros

DI

Laura M. Expósito

Ibiza

Un coche Audi Q3 ha resultado siniestro total después de salirse de la vía en la carretera EI-500, en el tramo que une Sant Rafel con Santa Agnès y chocar de forma muy violenta contra una caseta de piedra destinada al almacenamiento de aperos agrícolas. El accidente tuvo lugar la madrugada de este martes, en torno a las 5 horas.

El impacto fue de tal magnitud que el vehículo quedó incrustado entre los restos de los muros y la construcción quedó prácticamente derribada.

El coche derribó la caseta de aperos con el impacto

El coche derribó la caseta de aperos con el impacto / DI

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que regularon la circulación durante las labores de retirada del vehículo y el aseguramiento de la zona para evitar riesgos a otros conductores. También acudieron efectivos de Grúas Ibiza, que trabajaron para extraer el coche de entre las ruinas.

La Guardia Civil investiga las causas exactas del accidente.

