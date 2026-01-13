Siniestro total en Ibiza: un coche se sale de la vía, derriba una caseta agrícola y queda incrustado en los muros

Un coche Audi Q3 ha resultado siniestro total después de salirse de la vía en la carretera EI-500, en el tramo que une Sant Rafel con Santa Agnès y chocar de forma muy violenta contra una caseta de piedra destinada al almacenamiento de aperos agrícolas. El accidente tuvo lugar la madrugada de este martes, en torno a las 5 horas.

El impacto fue de tal magnitud que el vehículo quedó incrustado entre los restos de los muros y la construcción quedó prácticamente derribada.

El coche derribó la caseta de aperos con el impacto / DI

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que regularon la circulación durante las labores de retirada del vehículo y el aseguramiento de la zona para evitar riesgos a otros conductores. También acudieron efectivos de Grúas Ibiza, que trabajaron para extraer el coche de entre las ruinas.

La Guardia Civil investiga las causas exactas del accidente.