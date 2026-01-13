Sucesos
Siniestro total en Ibiza: un coche se sale de la vía, derriba una caseta agrícola y queda incrustado en los muros
El accidente se produjo esta madrugada en la carretera de Sant Rafel a Santa Agnès
Un coche Audi Q3 ha resultado siniestro total después de salirse de la vía en la carretera EI-500, en el tramo que une Sant Rafel con Santa Agnès y chocar de forma muy violenta contra una caseta de piedra destinada al almacenamiento de aperos agrícolas. El accidente tuvo lugar la madrugada de este martes, en torno a las 5 horas.
El impacto fue de tal magnitud que el vehículo quedó incrustado entre los restos de los muros y la construcción quedó prácticamente derribada.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que regularon la circulación durante las labores de retirada del vehículo y el aseguramiento de la zona para evitar riesgos a otros conductores. También acudieron efectivos de Grúas Ibiza, que trabajaron para extraer el coche de entre las ruinas.
La Guardia Civil investiga las causas exactas del accidente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una patrulla de la Policía Local de Ibiza estrella su coche en Vara de Rey al acudir a salvar la vida de una mujer
- Herido grave tras ser atropellado por un coche a gran velocidad en Ibiza
- La feria de atracciones de Navidad de Ibiza no cierra
- Expectación en Ibiza ante el juicio a una conductora que atropelló mortalmente a una joven y se dio a la fuga
- Puerto de Ibiza: 3,4 millones de euros para reparar deficiencias en la construcción del dique de es Botafoc
- Ibiza registra la mañana más fría del invierno
- El fuerte viento en Ibiza tumba una enorme grúa de una obra en Platja d'en Bossa
- María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, habla sobre su relación más tóxica: 'Viví todo tipo de horrores