El uso de agua desalada evita la extracción de casi 800.000 m³ de los acuíferos de Ibiza

El suministro de agua procedente de las desaladoras gestionadas por Abaqua, ente perteneciente a la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern, ha permitido sustituir "casi 800.000 metros cúbicos de agua subterránea en Ibiza durante 2025 en relación con el año anterior". Este incremento, junto con la pluviometría favorable registrada en los últimos meses, "ha contribuido a la recuperación de los recursos hídricos subterráneos de la isla", según los datos de la Dirección general de Recursos Hídricos facilitados por la conselleria este martes.

Una vez cerrados los datos de producción y entrega de agua desalada correspondientes a 2025, las cifras confirman el aumento del uso de este recurso no convencional en sustitución de las extracciones subterráneas, que se encuentran sometidas a una fuerte presión en Ibiza.

Por meses, los diferenciales más destacados se han registrado en marzo y abril, con "incrementos en torno al 15% respecto a los mismos meses del año anterior". Les siguen noviembre y diciembre, que han superado el 10% del consumo registrado en 2024. El mes de octubre fue el más anómalo dentro de esta tendencia, con un menor consumo condicionado por las consecuencias de las fuertes tormentas registradas los días 30 de septiembre y 11 y 12 de octubre.

Mejor en Santa Eulària

El análisis por municipios refleja que el incremento más significativo en la capacidad de los recursos subterráneos de agua se ha producido en Santa Eulària, que ha incorporado un total de 379.000 metros cúbicos adicionales a su sistema de distribución, lo que supone un aumento del 26% respecto a 2024. A continuación se sitúan Sant Antoni, con un incremento del 8%, y Sant Joan, con cerca de un 6%.

En cuanto al volumen total distribuido y su evolución, la cifra final de 13,42 hectómetros cúbicos entregados durante 2025 supone un incremento de un hectómetro cúbico respecto al volumen distribuido en 2023, cuando se alcanzaron los 12,47 hectómetros cúbicos. Para la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, "estos datos respaldan la estrategia de reducción de las extracciones subterráneas acordada entre los ayuntamientos de la isla, la conselleria y el Consell Insular de Ibiza", en el marco del protocolo firmado entre las administraciones para intentar poner remedio a la falta de agua, especialmente durante los meses de verano y como consecuencia de la falta de lluvias, la salinización de los pozos y su explotación descontrolada.