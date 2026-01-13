Posidonia, litoral y biodiversidad: la UIB de Ibiza acoge las Jornadas de Medio Ambiente de Baleares

La sede de Ibiza de la Universitat de les Illes Balears (UIB) acogerá los próximos 22 y 23 de enero las IX Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears, una cita que reunirá comunicaciones científicas y experiencias de gestión centradas en los ecosistemas marinos, la geología litoral, la biodiversidad terrestre y la divulgación ambiental.

La programación arrancará el jueves 22 por la mañana con la entrega de documentación y la inauguración, seguida de la conferencia inaugural a cargo de F.X. Niell, titulada “Una visión personal de la Ecología Marina desde el año 70”, un recorrido por décadas de cambios y conocimiento en ecología marina.

Del cangrejo azul a la Posidonia

Tras la apertura, la primera jornada se adentra en los ecosistemas marinos con ponencias que abordan desde la pesca recreativa como herramienta de gestión del cangrejo azul (Callinectes sapidus) en Mallorca, hasta trabajos sobre estrés fisiológico en organismos marinos y propuestas vinculadas a la conservación. Entre los temas previstos figura también la zonificación y gestión de montañas submarinas del Canal de Mallorca dentro de la Red Natura 2000, además de comparativas de comunidades bentónicas y demersales entre las Gimnesias y las Pitiusas.

Ibiza aparece de forma destacada en el programa con una comunicación centrada en la monitorización de las praderas de Posidonia oceánica en la isla, uno de los hábitats clave para la salud del litoral pitiuso.

La tarde del jueves incluye, además, intervenciones ligadas a ciencia ciudadana (como aportaciones de biodiversidad marina registradas en plataformas y proyectos de seguimiento) y a la evaluación ambiental, junto a una conferencia dedicada a la trayectoria científica y naturalista vinculada al conocimiento del mar balear.

Geología litoral de Ibiza, educación y fauna terrestre

El viernes 23 abrirá con el bloque de Ciencias de la Tierra, con una conferencia de L. Del Valle sobre “Nuevos datos sobre los depósitos plistocenos litorales de la isla de Ibiza" , centrada en nuevos datos de depósitos litorales del Pleistoceno y sus estructuras sedimentarias asociadas.

A continuación, el programa incorpora comunicaciones sobre suelos (por ejemplo, en los poljés de Corona y Albarca) y un apartado de gestión y educación ambiental, con experiencias que van desde proyectos de ciencia ciudadana y divulgación en el litoral balear hasta iniciativas educativas como la participación del IES Algarb vinculada a la bahía de Portmany.

La jornada también reserva espacio para la zoología y ecología terrestre, con temas como la dinámica poblacional de fumarells (Hydrobates pelagicus) en la colonia de s’Espartar, el pasado y futuro de la sargantana de las Pitiusas (Podarcis pityusensis), y trabajos divulgativos sobre biodiversidad.

Por la tarde, las sesiones pasarán a la botánica y ecología terrestre, con aportaciones sobre cartografía de briófitos, herramientas digitales para identificación de flora y actualizaciones sobre flora alóctona en las Pitiusas, además de una miscelánea que incluye la presentación de nuevas infraestructuras para investigación y conservación, catálogos de biodiversidad y análisis de impactos sobre fauna. La clausura está prevista al final de la tarde del viernes.