El informe del Mar Balear alerta: el agua de las playas de Ibiza es cada vez peor

Ibiza es la isla balear con más puntos de muestreo de playas de las islas que no alcanzan la categoría “excelente” en la calidad del agua de baño, según el Informe Mar Balear 2026, que incorpora por primera vez un capítulo específico sobre playas. El documento, presentado este martes en Palma, analiza la evolución de estos espacios a través de tres ejes: calidad sanitaria del agua, uso y densidad de bañistas, y presión de embarcaciones fondeadas.

En el balance de 2025, el informe señala que el 70% de las playas de Baleares obtuvo una calificación excelente, aunque con diferencias notables entre islas. Formentera aparece con el 100% de sus playas en esa categoría y Menorca con un 80%, mientras que Ibiza destaca por el mayor peso de puntos que bajan de la excelencia: un 32% fue calificado como “bueno” y un 5% como “suficiente”.

Contaminación fecal

El capítulo también advierte de un repunte de los episodios de contaminación microbiológica, vinculados a contaminación fecal. En el conjunto de Baleares, las incidencias se duplicaron en 2025 respecto a 2024, pasando de 46 a 92: con un total de 20 prohibiciones de baño y 72 recomendaciones de no bañarse.

En la serie 2020-2025 se contabilizan 396 incidencias (313 recomendaciones, 82 prohibiciones y un caso en el que el agua volvió a declararse apta). Entre los municipios que registraron incidencias todos los años del periodo figuran dos de Ibiza: Sant Josep y Sant Antoni.

Un vertido de aguas fecales obliga a cerrar la Platja d'en Xinxó / J.A. Riera

Otro de los mensajes que lanza el informe es que, “de forma sistemática”, las playas urbanas ofrecen peores resultados en calidad del agua, y que los muestreos de coliformes se realizan únicamente durante el verano, lo que deja fuera del control oficial el resto del año.

Aunque los datos detallados sobre presión de usuarios y embarcaciones fondeadas solo se monitorizan en Menorca, Mar Balear considera “imprescindible” extender ese seguimiento al resto del archipiélago. El objetivo, subraya, es mejorar la gestión, proteger los ecosistemas marinos y garantizar una experiencia segura y satisfactoria para los usuarios, especialmente en destinos de alta demanda turística como Ibiza.