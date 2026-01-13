Movilidad
Paso para peatones y ciclistas en Ibiza: Lo que incluirá la futura rotonda del cruce de los Cazadores
La rotonda dispondrá de tres pasos inferiores para peatones y ciclistas.
Las obras que buscan corregir el punto más conflictivo de la red viaria de Ibiza avanzan y muestran las primeras estructuras de hormigón armado que corresponderán a los pasos inferiores para peatones y ciclistas en el cruce de los Cazadores. La futura rotonda contará con tres de estos pasos inferiores y dispondrá de dos carriles de entrada para cada acceso a la nueva glorieta.
Según indican desde el Consell de Ibiza, tras la instalación de estas estructuras siguen los trabajos de reposición de servicios afectados, elementos de drenaje y ejecución de muros de contención. Los trabajos empezaron el pasado octubre y tienen previsto durar un año.
