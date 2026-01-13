Muere Alí, el "perro guerrero" de Ibiza que venció a la leishmaniosis y conquistó corazones durante casi cinco años

Alí llegó en 2021 en un estado crítico al Centro de Protección Animal de Sa Coma. La leishmaniosis había hecho estragos en su cuerpo: estaba agotado, sin apenas fuerzas y con un futuro incierto. Todo apuntaba a que el tiempo jugaba en su contra. Pero Alí tenía algo más fuerte que la enfermedad: una voluntad inmensa de seguir viviendo.

Sa Coma ha explicado en sus redes sociales que "poco a poco, día tras día, fue recuperándose. Sin prisa, sin rendirse. En apenas unos días en el centro ya empezó a mostrar su verdadera esencia: un carácter entrañable, algo alocado, profundamente amable. Esa chispa especial que solo tienen los perros que han sufrido… y aun así eligen confiar".

Alí era un “loco encantador”, recuerdan desde el centro. "Siempre dispuesto a correr por el recinto, a disfrutar de un buen paseo o a tumbarse feliz en su hamaca para tomar el sol, como si cada rayo fuera un pequeño triunfo. Nunca pidió más de lo que tenía, y aun así lo dio todo".

"Venció la enfermedad y desafió pronósticos"

Además, también aseguran que "fue un guerrero silencioso. Venció a la enfermedad, desafió los pronósticos y encontró en Sa Coma lo más parecido a un hogar. Un lugar donde sentirse seguro, querido y en paz. Allí dejó huella. Allí se convirtió en familia".

“Aunque nos gustaría haberle dado mucho más, Alí nos deja el corazón roto y un recuerdo imborrable”, expresan quienes lo cuidaron. Su ausencia pesa, pero su historia permanece.

"Ojalá allí donde esté ahora no exista el dolor ni la soledad. Ojalá, por fin, corra libre", concluye el centro en su publicación, que recuerda que Alí no encontró un hogar fuera del centro, donde le querían y cuidaban como una familia.