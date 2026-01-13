"Trabajo, pero es más fácil decir que una vive del cuento": María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, se confiesa

"Hago una jornada, como todo el mundo", afirma la influencer de Ibiza María Monfort Matutes, que se ha confesado ante sus seguidores en uno de sus últimos posts. La ibicenca aprovecha sus últimos días de vacaciones en Punta Cana para hablar con su comunidad de temas de los que, hasta ahora, no había hablado. Lamenta que para mucha gente sea "más fácil opinar, decir que una vive del cuento, del dinero de su familia y que no da palo agua" cuando, recalca: "No es así"

Este es el último de los temas sobre los que se estrena con sus seguidores, a los que explica que se siente "infinitamente afortunada" de poder trabajar en redes sociales, aunque eso no es su ocupación principal: "Estudié una carrera y al salir, después de la universidad, ejercí de aquello para lo que estudié. Me dedico a las redes sociales además de trabajar para una empresa que no tiene nada que ver con la empresa de mi familia".

"Hablo muy poquito o casi nada de mi familia"

Y ése, la familia, es otro de los temas de los que habla también por primera vez. "Siendo todo lo familiar que soy siento que siempre he hablado muy poquito o casi nada de mi familia, de la empresa, de que mi abuelo fue político...", indica la influencer en referencia a Abel Matutes Juan, empresario y figura importante en el PP de Aznar, de quien fue Ministro de Exteriores. Eso sí, reconoce que se va soltando poco a poco con este tema.

Además, en el post, que ha grabado siguiendo uno de los trends en redes sociales (maquillándose mientras habla), justifica que, si no habla más sobre ellos es, precisamente para protegerles, para que no les hagan daño. Desde que comenzó en redes ha intentado "siempre" salvaguardarlos de las críticas

"Las críticas a mi persona no me afectan, me da completamente igual lo que se pueda pensar de mí, sin embargo, las críticas que van hacia mi familia sí que me duelen y creo que es una forma de protegerme, diciendo: si no hablo de mi familia no opinan de mi familia no se meten con mi familia y no me pueden hacer daño", comenta en el vídeo. A pesar de eso, asegura que es consciente de que "ni en la política ni en ninguna ocasión" es posible tener a "todo el mundo" a favor. Además, sabe que "todo el mundo va a opinar lo que quiera".

Una relación "muy muy tóxica"

El último tema sobre el que habla María Monfort Matutes, que también es novia del campeón de Moto GP Jorge Martín, es una relación "muy muy tóxica" que vivió de adolescente: "Me pilló siendo una niña, yo tenía 16 años y mi pareja de entonces tenía 22. Yo estaba en un momento en el que yo era una niña inocente, una niña feliz, una niña que se comía el mundo, que se enamoró locamente de un persona que, sinceramente, me podía querer mucho, pero no me quería nada bien". "Viví todo tipo de horrores en esa relación", continúa María Monfort, que explica que si nunca hasta ahora había hablado de eso era "por respeto a esa persona" de la que "nunca" mencionará el nombre.

Si se ha decidido a hacerlo ahora es porque cree que hablando de ello puede ayudar a otras personas que hayan estado en su misma situación.