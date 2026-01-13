El impacto negativo que está teniendo la reforma judicial en Ibiza, donde en algunos juzgados está siendo «dramática», según advierte el juez decano, Sergio González, que califica de «auténtico desastre» lo que se encontraron los trabajadores judiciales con el cambio de año: fallos informáticos, mudanzas de expedientes a otros despachos y nuevo reparto de personal que no está funcionando de forma eficiente, entre otros problemas. Paradójicamente, esta situación es la consecuencia de la aplicación de la Ley de Eficiencia, que está provocando más retrasos en la justicia ibicenca.

Que el Govern haya encargado una encuesta sobre las necesidades de vivienda en Balears a la empresa Sigma Dos. Este trabajo se integra en el Observatorio de Vivienda que ha puesto en marcha el Ejecutivo. Llama la atención que el Govern aún necesite más estudios sobre el principal problema social y económico de las islas. Llevamos demasiado tiempo en la fase de debate del diagnóstico, y lo que es necesario ahora es pasar a la acción, e impulsar medidas que sirvan para contener la espiral imparable de subida de los precios.