San Valentín en Ibiza: premio a los mejores escaparates del amor

El Ayuntamiento de Ibiza pone en marcha dos nuevas acciones para impulsar el comercio local y de proximidad: la entrega de los carritos de compra de la campaña 'Jo Compro a Eivissa' y una iniciativa para decorar los escaparates de 20 comercios con motivo del Día de los Enamorados, el próximo 14 de febrero.

La concejalía de Comercio ha informado que este viernes, a las 11 horas, se celebrará en el Mercat Nou el acto de entrega de los carritos de la compra sorteados entre las personas participantes. La iniciativa busca fomentar las compras tanto en los establecimientos de la ciudad como en los mercados municipales. Podrán recoger el premio quienes tengan papeletas con números comprendidos entre el 1678 y el 1727.

Archivo: primera edición de la campaña de decoración de escaparates por San Valentín / Vicent Marí

Además, por segundo año consecutivo, el Consistorio llevará adelante una acción promocional en colaboración con el alumnado de grado medio de comercio del instituto Sa Blanca Dona, que se encargará de la decoración de los escaparates de una veintena de comercios de Ibiza con motivo de San Valentín. El objetivo es, por un lado, embellecer y dinamizar la actividad comercial durante esta campaña y, por otro, ofrecer al alumnado la oportunidad de aplicar sus conocimientos en un entorno real.

Los comercios interesados en participar en esta iniciativa deberán enviar un correo al departamento de Comercio antes del 21 de enero a la dirección comercio@eivissa.es.

El concejal de Comercio, Àlex Minchiotti, ha señalado que con estas actuaciones el Ayuntamiento "reafirma su compromiso con el comercio local, la formación de los jóvenes y la dinamización económica de la ciudad".