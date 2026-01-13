Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibiza acoge en abril un encuentro multitudinario de Erasmus internacionales

Los estudiantes estarán en la isla entre el 17 y el 21 de abril

Estudiantes de Erasmus en la edición del año pasado en Ibiza.

Redacción Digital

Ibiza

Ibiza volverá a convertirse esta primavera en punto de encuentro para estudiantes de todo el mundo. Del 17 al 21 de abril de 2026 se celebrará el ESN Ibiza Trip, un viaje organizado por Erasmus Student Network (ESN) España que la propia entidad define como el mayor para estudiantes internacionales que están realizando su experiencia de movilidad en España.

La propuesta combina una estancia de varios días para conocer la isla y disfrutar de su cultura y su oferta de ocio, en un formato pensado para favorecer la convivencia y el intercambio entre jóvenes que cursan estudios en distintas ciudades españolas. La llegada de participantes comenzará un día antes: la mayoría se desplazará en barco desde Valencia y Barcelona el 16 de abril, con destino a Ibiza.

Estudiantes de Erasmus Student Network (ESN) en Ibiza

Estela Torres

Detrás de la organización está un equipo formado por personas voluntarias de ESN España, la red estudiantil que trabaja para acompañar al alumnado internacional durante su estancia en el país y facilitar su integración. El encuentro en Ibiza se suma a las actividades que impulsa la entidad a lo largo del curso para crear comunidad entre estudiantes y promover experiencias compartidas más allá del aula.

Con el ESN Ibiza Trip, Ibiza se prepara para recibir a un numeroso grupo de jóvenes que, durante cinco días, combinarán actividades para descubrir la isla con momentos de convivencia, en un evento que se ha consolidado como una de las citas más destacadas del calendario de movilidad estudiantil en España.

TEMAS

