La Feria de atracciones de Navidad de Ibiza anuncia una increíble oferta para sus últimos días

La feria de atracciones de Navidad en Ibiza se ha alargado una semana más y trae una oferta especial que no te puedes perder: 2x1 en todas las atracciones del 12 al 18 de enero de 2026. Una oportunidad perfecta para disfrutar en familia o con amigos antes de que cierre definitivamente.

El Ayuntamiento de Ibiza confirmó que la feria, que inicialmente iba a cerrar el pasado fin de semana, permanecerá abierta hasta el domingo 18 de enero. Será la última semana para disfrutar de los juegos, atracciones y actividades pensadas para todas las edades.

¿Cuándo podrás acceder al aparcamiento de Sa Joveria?

A partir del lunes 19 de enero, comenzarán los trabajos de desmontaje de las atracciones, por lo que ya no se podrá acceder al aparcamiento de Sa Joveria, donde actualmente se encuentra la feria. Para facilitar el acceso, el Consistorio ha habilitado más espacio para aparcar en el terreno situado entre la feria y el Recinto Ferial. Además, la línea de autobús L50B del Consell de Ibiza conecta esta zona con el centro de la ciudad.

Durante esta última semana, los visitantes podrán aprovechar el 2x1 en todas las atracciones, una promoción ideal para familias con niños o grupos de amigos que quieran aprovechar al máximo su visita.