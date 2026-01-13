Discotecas
La famosa fiesta que volverá a [UNVRS] en Ibiza esta temporada
La marca de entretenimiento Elrow prepara seis mundos distintos para su temporada de verano de 2026
La conocida marca de entretenimiento Elrow volverá a ocupar los sábados de Ibiza con su residencia en [UNVRS] durante la temporada de verano de 2026, que se extenderá del 6 de junio al 3 de octubre. Tras su primera edición, que transformó los fines de semana en un espacio de celebración y creatividad, la segunda temporada introduce nuevos mundos temáticos y experiencias inmersivas para los asistentes.
Elrow se distingue por concebir cada temporada como un universo en movimiento, en el que la música, la escenografía y la performance se integran en espacios interactivos. "Cada sábado se plantea como un entorno autónomo y creativo, pensado para que el público no solo observe, sino que participe y forme parte de la experiencia", explican desde The Night League.
Durante la primera residencia en [UNVRS], mundos como Nowmads: New World, Hallucinarium y Neo Kaos Garden —este último en colaboración con el artista Okuda San Miguel— dieron forma a un paisaje caleidoscópico en el que arte, música y performance convivían de manera orgánica. "En 2026, la programación incluirá seis mundos distintos, cuatro de ellos reconocidos por el público y dos nuevas creaciones, una de las cuales se presentará en la Opening Party del 6 de junio, mientras que la segunda se incorporará más adelante durante el verano", detallan desde TNL.
Entre los universos destacados se encuentran:
- Neo Kaos Garden, colaboración con Okuda San Miguel, que combina elementos orgánicos y digitales en un ecosistema creativo.
- Delusionville 2.0, junto a Ron English, que mezcla lo pop, absurdo y satírico en un entorno visualmente cargado.
- Nowmads: New World, una experiencia sensorial creada por el equipo artístico de elrow.
- Hallucinarium, firmado por Alex & Allyson Grey, que combina proyecciones fractales y simbolismo lumínico con música en vivo.
Más de 300 artistas en escena, entre acróbatas, bailarines y performers itinerantes, interactúan con el público, mientras la escenografía de gran escala, el vestuario elaborado artesanalmente y los efectos visuales contribuyen a crear un entorno inmersivo.
Un modelo global de entretenimiento
Fundada en 2010 por Cruz Arnau y Juan Arnau, Elrow cuenta con presencia en más de 200 ciudades, organizando más de 60 eventos al año en 45 países y reuniendo a más de 650.000 asistentes anuales. La residencia en [UNVRS] forma parte de su expansión internacional y permite a la marca trasladar su concepto de experiencias inmersivas de club a un espacio arquitectónicamente diseñado para ello.
Según Cruz Arnau, cofundadora y Brand Steward de elrow, “cada temática se convierte en un universo completo: una historia en la que te adentras, una atmósfera que te envuelve, personajes y colores que te transportan a otra realidad durante unas horas, semana tras semana.”
