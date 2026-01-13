Fallece en Ibiza Daniel Moreno, profesor y exdirector del colegio Sa Blanca Dona y la Escola d'Adults

Defensor de la enseñanza pública, docente apasionado por su trabajo, siempre consciente de la necesidad de mejorar la educación y dispuesto a reclamar a las administraciones aquello que consideraba imprescindible. Así era Daniel Moreno Escamilla, quien falleció este lunes a los 73 años en Ibiza. El velatorio está previsto para este miércoles, entre las 13 y las 16 horas, en el tanatorio de Pompas Fúnebres.

Nacido en Aliaguilla (Cuenca), en 1952, durante muchos años dirigió la Escola d'Adults (CEPA Pitiüses) de Ibiza. Además, antes de eso fue también director del colegio Sa Blanca Dona, en las afueras de la ciudad de Ibiza. Se puso al frente del centro de adultos en 1998, donde no se cansó de reclamar la puesta en marcha de más espacios para la enseñanza de personas mayores de edad. A la escuela, ubicada entonces en la vía Púnica de Vila, llegaban cada año más alumnos y a Moreno le dolía no tener espacio para acogerlos a todos.

Daniel Moreno, en la Escola d'Adults / Vicent Marí

Cuando se le entrevistaba, hablaba de las personas que acudían al centro: gente que había dejado los estudios muy pronto para entrar en el mundo laboral y que ahora veían la importancia de formarse para obtener un puesto mejor; mayores que no pudieron estudiar y que, al jubilarse, decidían regresar a los estudios que no tuvieron más remedio que abandonar de niños para echar una mano en casa; migrantes recién llegados que querían aprender castellano y catalán y formarse, profesionales con carreras universitarias que necesitaban ampliar su formación en algún aspecto...

Enseñanza "desde los niños hasta los ancianos"

"La formación tiene que ser permanente, desde los niños hasta los ancianos", defendía Moreno, que se implicó también políticamente. Fue responsable de Educación de Izquierda Unida de Ibiza y Formentera, un cargo desde el que no se cansó de reclamar mejoras para la enseñanza en las Pitiusas: desde que se equiparasen los estudios de la Escola de Turisme a estudios universitarios hasta la necesidad de construir de forma inmediata más institutos en la isla para poder ofrecer unas condiciones dignas de enseñanza.

A finales de los años 70 formó parte de la junta directiva del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament de les Illes (STEI) en Ibiza. Y en 1989 formó parte del consejo del Centre de Professors d'Eivissa (CEP).

Ese mismo año mostró su apoyo, junto con otra docena de profesionales de la enseñanzaa las candidaturas de Izquierda Unida: "Los abajo firmantes, trabajadores de la enseñanza de Ibiza y Formentera, partidarios de la escuela pública, obligatoria y gratuita, de carácter científico y laico, queremos hacer público, ante las próximas elecciones, nuestro apoyo a las candidaturas de Izquierda Unida. Creemos que IU es la única opción auténticamente de izquierdas, con organización en todo el Estado, que puede frenar la prepotencia y la tendencia derechista del Gobierno e impulsar la transformación progresista de la sociedad".

En 1991 fue de número 5 en la lista de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Ibiza y en 1995 fue número 2 de la lista de Izquierda Unida al Consell, candidatura encabezada por Miquel Ramón, también fallecido. Más tarde se integraría en Eivissa pel Canvi (ExC).