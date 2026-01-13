Así es el espectáculo del Gran Circo Acrobático Chino que aterriza en Ibiza este fin de semana

Ibiza suma este fin de semana un plan perfecto para todos los públicos: el Gran Circo Acrobático Chino llega a Can Ventosa con un montaje internacional que promete dejar al público sin palabras. El evento tendrá lugar el sábado a las 20 horas y cuenta con más de 30 artistas, números imposibles y una puesta en escena milimétrica. Es un plan ideal tanto para familias como para quienes buscan un espectáculo diferente y de gran formato.

Lejos del circo tradicional, la propuesta se presenta como una experiencia escénica completa, en la que cada número está cuidadosamente integrado en el conjunto. Acrobacias extremas, danza, malabares, equilibrios de vértigo y coreografías perfectamente sincronizadas se suceden sobre el escenario sin apenas respiro, manteniendo la atención del público de principio a fin. Todo ello se apoya en un elaborado trabajo de iluminación, vestuario de inspiración oriental y una banda sonora envolvente, que refuerzan el impacto visual y emocional del espectáculo. El Gran Circo Acrobático Chino ya ha estado en la isla en otras ocasiones, como en julio de 2023 para inaugurar el programa de las Festes de la Terra.

El Gran Circo Acrobático de China deslumbra en Ibiza / Vicent Marí

Talento internacional sobre el escenario

El elenco está formado por artistas de altísimo nivel, muchos de ellos con una sólida trayectoria en grandes compañías internacionales y con reconocimientos como medallas olímpicas en disciplinas acrobáticas. Su precisión técnica, fuerza física y coordinación convierten cada actuación en una demostración de excelencia, donde el riesgo y la belleza van de la mano.

El espectáculo se articula como una fábula visual, protagonizada por un niño aventurero que se adentra en un mundo fantástico y se encuentra con el Hada Fénix. Este hilo narrativo sirve de guía para el despliegue acrobático y conecta especialmente con el público infantil, sin perder en ningún momento la capacidad de fascinar a los adultos.

Gran Circo Acrobático Chino / DI

Con este montaje, el Gran Circo Acrobático Chino propone un viaje escénico que combina tradición, técnica y emoción, consolidándose como una de esas citas culturales que destacan por su espectacularidad y que dejan huella en quienes asisten.

El precio de las entradas es de 20 euros y se pueden comprar en la web del Ayuntamiento de Ibiza.