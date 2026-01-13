La educación sexual y la religión: polémica por un curso en Ibiza para profesores

"Una educación sexual laica, inclusiva y respetuosa con la diversidad". "La educación sexual y afectiva debe garantizar una visión inclusiva, respetuosa con la diversidad sexual, familiar y de género y estar basada en la evidencia científica". Son los argumentos con los que el STEI de Ibiza y la Associació Professional de Docents d'Eivissa rechazan uno de los cursos previstos del Centre de Professors d'Eivissa (CEP).

Se trata de la formación 'El rol de la religión en la educación sexual y afectiva: nuevas perspectivas', programada para entre los días 3 y 31 de marzo.

STEI: "Va contra los principios democráticos que están en la base de la educación"

Esto mismo, que se elimine el curso de la oferta formativa, exige el STEI de Eivissa al entender que "va contra los principios democráticos que están en la base de la educación y de la convivencia".

"La educación sexual y afectiva desde la perspectiva religiosa va en contra de la visión inclusiva que deben tener los centros educativos respecto a la diversidad sexual y familiar que está presente en nuestra sociedad", defiende el STEI en un comunicado en el que añade: "El objetivo democrático de conseguir la plena implantación del principio de laicidad en el sistema educativo es fundamental para preservar la libertad de conciencia en el ámbito escolar".

En este sentido, el STEI recuerda que numerosas "organizaciones sociales y sindicales" han defendido "el objetivo de tener una escuela laica, de manera que cualquier formación en el ámbito de las religiones confesionales consideramos que se tiene que realizar fuera de la escuela".

APDE: "Vulnera los principios de neutralidad ideológica, laicidad y pluralismo"

"Consideramos que este curso vulnera los principios de neutralidad ideológica, laicidad y pluralismo que deben regir el sistema educativo público, tal como establece el marco constitucional y legal vigente", afirma APDE en un comunicado en el que señala que "la introducción de una cosmovisión confesional concreta, en este caso la cristiana, como eje vertebrador de la formación en educación sexual y afectiva supone una ingerencia ideológica inaceptable en un ámbito que debe fundamentarse en criterios científicos, pedagógicos y de derechos humanos".

La asociación considera que el punto de vista que plantea el curso "puede derivar en enfoques discriminatorios, moralizadores o restrictivos, incompatibles con los valores de una escuela pública, democrática, abierta a toda la ciudadanía". Además, recalca que la oferta surge de la administración educativa y que "confunde el ámbito de las creencias personales con la formación profesional docente". "Puede crear un precedente grave en la introducción de contenidos confesionales en la oferta pública de formación permanente".

Así, APDE exige la "retirada inmediata" del catálogo de cursos del Centre de Professors y reclama a la conselleria de Educación que toda la formación "se lleve a cabo desde un enfoque laico, riguroso y respetuoso con la diversidad de la comunidad educativa". "La educación pública no puede ni debe ser un espacio de promoción ideológica o religiosa, sino un instrumento al servicio de la igualdad, el pensamiento y la convivencia democrática", concluye la asociación.

Para docentes de Primaria y Secundaria con prioridad para los de Religión Católica

El primero en denunciar este curso fue el sindicato UOB Ensenyament que emitió un duro comunicado contra la c onselleria de Educación y Universidades a raíz de la organización de este curso para docentes que, a su juicio, rompe los principios de neutralidad y laicismo que deben regir la escuela pública en pleno siglo XXI. La actividad formativa, que cuenta con una carga lectiva de 32 horas y ofrece 30 plazas, se presenta como una actualización técnica y profesional. Según el programa oficial difundido por el Servicio de Formación, el curso está dirigido a maestros de Primaria y profesores de Secundaria y Bachillerato, con una prioridad explícita para los docentes de la asignatura de Religión Católica.

Los objetivos del curso son los que han encendido las alarmas. El documento oficial detalla que la formación pretende "ofrecer una visión integral de la afectividad y la sexualidad en la clase de Religión" y proporcionar "claves para el desarrollo de la afectividad desde la cosmovisión cristiana". Además, el programa busca que los alumnos de los centros educativos descubran esta dimensión de sus vidas para vivirla con "plenitud y responsabilidad" bajo las directrices de la asignatura confesional. Entre los contenidos que se impartirán destacan la "sexualidad-afectividad en el desarrollo de la personalidad" y la "progresividad de la maduración afectiva del alumno".

"¿Qué autoridad moral tiene la Iglesia?"

La respuesta de UOB Ensenyament fue inmediata. Para la formación sindical, el hecho de que la administración pública ampare este tipo de contenidos es un "acto de audacia sin precedentes". En su comunicado, el sindicato criticaba lo que considera una intromisión histórica de la Iglesia en la esfera privada de los ciudadanos.

"La Iglesia católica, durante su historia, no ha destacado precisamente por ser tolerante y comprensiva con la sexualidad de las personas" -sostiene el sindicato- citando como ejemplos la "férrea oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo" o las reticencias históricas al uso de métodos anticonceptivos. UOB vamás allá y cuestiona directamente la idoneidad de la institución para liderar estas sesiones: "Atendiendo al interminable historial de casos que están en los tribunales —y tapados—, ¿qué autoridad moral tiene la Iglesia para ofrecer formaciones sobre nada que sea mínimamente próximo a la sexualidad?".

El sindicato tilda la iniciativa de "mortificación" para los docentes y acusa a la conselleria de intentar reinstaurar una suerte de "nacionalcatolicismo" que, según afirman, ya debería haber desaparecido de las aulas tras décadas de democracia.

Ponentes y perfil académico

El perfil de los ponentes encargados de impartir el curso refuerza la orientación confesional de la actividad. El equipo docente está integrado por Antonio Castillo Talavera, quien es Doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Ciencias Religiosas por la Universidad de San Dámaso y asesor educativo en la Delegación Diocesana de Enseñanza de Getafe. Junto a él participa María Eugenia Huete Santiago, Doctora en Medicina por la Universidad Rey Juan Carlos y experta en sexualidad y métodos de reconocimiento de la fertilidad, quien además ejerce como secretaria de la Cátedra de Investigación 'Abilio Gregorio' para estudios de bioética, sexualidad, fertilidad y orientación de la Universidad Católica de Ávila. Cierra el grupo de formadores Pedro Antonio Pacheco Martínez, Licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra, especialista en cirugía general y del aparato digestivo, y poseedor de un Máster en Bioética y Formación por la Universidad Católica de Ávila.

Según se informa en el programa, la inscripción para los docentes interesados estará abierta hasta el 20 de enero de 2026 a través del Portal del Personal de la CAIB. En el escrito se especifica que la selección de los participantes, en caso de que las solicitudes superen las 30 plazas, seguirá un orden de preferencia que sitúa en primer lugar al profesorado de Religión.

Las sesiones combinarán 10 horas de videoconferencia, 12 horas presenciales en el CEP de Ibiza y 10 horas de trabajo autónomo a través de la plataforma Moodle.

UOB Ensenyament también ha instado a la conselleria de Antoni Vera a retirar "de inmediato" este curso y cualquier otra formación de carácter religioso de la oferta pública. Asimismo, han hecho un llamamiento a los docentes y a la sociedad balear para "defender los principios del laicismo en la educación", exigiendo un sistema educativo que sea estrictamente público y laico.